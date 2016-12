Daniel Holan, el nuevo técnico de Independiente

Hubo mucho debate en Independiente, pero finalmente la Comisión Directiva se inclinó por Ariel Holan para hacerse cargo del plantel a partir de 2017, en medio del Torneo de Primera División. Hubo dos candidatos que quedaron en el camino: Sebastián Méndez y Paolo Montero, que finalmente arregló con Rosario Central. Holan será presentado este viernes a las 12, en el estadio Libertadores de América.

"Tuvimos la reunión hoy -por ayer- con los dirigentes, decidimos que el técnico sea Holan y mañana -por hoy- será presentado en el estadio", confirmó el dirigente Pablo Moyano por Radio La Red. Y agregó: "Nos sorprendió su forma de ver el fútbol y esperemos que le vaya bien en Independiente".

El ex director técnico de Defensa y Justicia pasó a ser el máximo candidato al puesto, después de la negativa del uruguayo Paolo Montero. Además, figuraban como posibles nombres a dirigir al primer equipo Sebastián Méndez, quien dejó Godoy Cruz, Jorge Burruchaga, entrenador que se desvinculó esta semana de Sarmiento, Lucas Pusineri, ex futbolista de Independiente, y Fernando Berón, actual coordinador de la Reserva.

De esta manera, Holan, confeso hincha del "Rojo", tendrá su segunda experiencia como técnico de Primera, y su carrera se inició como conductor de equipos de hockey sobre césped.

Además, se recuerda su trabajo como ayudante de campo de Matías Almeyda, cuando el equipo "Millonario" jugó la temporada 2011/12 de la Primera B Nacional.



MAS DAÑO DE MONTERO

El miércoles, Colón recibió lo que los dirigentes y el Organo Fiduciario estaban esperando: el telegrama de renuncia de Paolo Montero. Ahora, son los profesionales que manejan el Salvataje Deportivo del Club Atlético Colón quienes con el aval de la Dra. Ana Rosa Alvarez deben resolver cuáles son los pasos a seguir con el comando técnico uruguayo que interrumpe un contrato vigente en Santa Fe para irse a otro club del día a la noche. Antes de sellar su acuerdo con Rosario Central -que será de un año y no de un año y medio como quería Montero-, Paolo “se compró” otro problema más en las últimas horas. Su amigo y ex jefe de prensa en Colón, Alejandro Belasteguin, lo destrozó en las redes sociales: “Paolo Montero dejó expuesto a Independiente. Fue innecesario, lastimó al hincha y a mí”. Y como si no fuera poco con todo ello, parece encaprichado en estirar la grieta con los dirigentes de Colón: le pidió a los conductores de Rosario Central el pase de Jorge “Fatu” Broun. El arquero, que es fanático hincha “canalla”, tiene una poco entendible cláusula de salida firmada por gestiones anteriores: se puede ir de Colón si Central pone arriba de la mesa apenas 400.000 pesos. Es una cifra que hoy, para los valores del fútbol profesional, parece un chiste. Si el arquero quiere cambiar de aire y volver a su ciudad, Montero se lo lleva en un soplo nomás. Esta deslealtad del entrenador uruguayo no es nueva: desvinculado de Colón, se quiere llevar al zaguero Olivera y hasta lo sondeó a Nico Silva. Es que Central, al igual que los sabaleros, tendrá tres cupos. ¿Cómo sigue la historia ahora, post telegrama?: en Rosario esperan la baja del Órgano Fiduciario para presentarlo en rueda de prensa. La pregunta es ¿quién paga la fiestita de Montero?: el mismo uruguayo o Rosario Central son las opciones.