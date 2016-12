AMIA respaldó la reapertura Nacionales 30/12/2016 Redacción DENUNCIA DEL FISCAL NISMAN

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La AMIA respaldó ayer la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios.

"La AMIA señala que la institución fue la primera en objetar que la causa había sido cerrada rápidamente y que debía seguir siendo investigada", sostuvo la entidad en un comunicado firmado por su vicepresidente primero Ralph Thomas Saieg.

Según recordó en el texto, el 18 de julio pasado al cumplirse 22 años del atentado, la AMIA expresó que "era necesario e imperioso que dicha denuncia sea retomada para que pueda ser investigada a fondo, y se logre esclarecer así las supuestas y gravísimas conexiones puestas allí de manifiesto".

"El tenor de la denuncia efectuada por el fiscal Nisman por el supuesto encubrimiento del peor atentado perpetrado en el país, era motivo por sí suficiente para convertir en inexcusable la decisión de retomar la investigación y no dejar que la misma quede en el olvido", se agregó en el comunicado.