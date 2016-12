"Intentaron tapar el sol con la mano" Nacionales 30/12/2016 Redacción Leer mas ...

El fiscal ante la Cámara del Crimen Ricardo Sáenz manifestó su conformidad sobre la decisión de la Justicia de reabrir la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por encubrimiento a Irán y cargó contra el gobierno anterior: "Intentaron tapar el sol con la mano y no pudieron".

"Me parece perfecto. Era el desenlace que esperábamos", destacó Sáenz en diálogo con la señal TN, aunque se mostró cauto de cara al avance de la causa. "Ahora veremos cómo se encara la investigación, que recién arranca", subrayó.

"La denuncia de Nisman era muy seria. Estaban pedidas 50 medidas de prueba", destacó el fiscal general, quien insistió con la responsabilidad del kirchnerismo a la hora de frenar la investigación. "No se abrió durante dos años porque había una designio político de no hacerlo".

Por último, Sáenz opinó sobre el futuro de la investigación y sobre quién estará a cargo de la causa. "Calculo que van a cambiar de juzgado. El juez Rafecas no puede intervenir de ninguna manera", dijo. (Fuente: diario La Nación).