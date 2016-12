Fallas en protocolo de prevención

NEUQUEN, 30 (NA). - El fiscal general de Neuquén, José Gerez, aseguró ayer que "falló el protocolo de prevención" por parte del equipo de seguridad del presidente Mauricio Macri en la agresión que el mandatario sufrió en Villa Traful, cuando manifestantes atacaron a piedrazos su camioneta.

El letrado explicó que el encuentro con los gremialistas fue "casual", porque la Traffic se desvió de su ruta por ir "a comprar alfajores", mientras que reconoció que "sería muy importante poder tomarle declaración al Presidente" a fin de esclarecer el hecho.

"Cerca de las 10.30, aterriza en Villa Traful el helicóptero que trasladaba al Presidente. Cuando aterriza, una combi del municipio, con un custodio al volante, va a buscarlo. Eso está filmado por la policía. Se baja Macri, se sube a la combi en la cabina del conductor y sube un custodio más en la parte de atrás y otra persona que sería de protocolo, que queremos establecer si tenía una cámara, a ver si nos puede aportar una filmación, porque contamos con videos parciales, pero no del momento de la agresión", relató Gerez en diálogo con Radio 10.

En ese sentido, prosiguió: "Estaba la traza de la vía que tenía que cursar, pero la camioneta toma el sentido contrario, desviándose deliberadamente, por decisión de los ocupantes, y van hasta un lugar a comprar alfajores, esto confirmado por la chica que los vende".

"Se queda unos minutos en el local, aborda nuevamente la combi para ir al centro y en ese momento hay un encuentro casual con gente nucleada en el gremio de ATE, donde el Presidente mantiene un intercambio verbal con los manifestantes. Por lo que sabemos, los habría tratado de tranquilizar y pedirles que terminaran el año en paz, pero luego advierten ciertas maniobras hostiles por parte de este grupo y deciden arrancar rápidamente. Ahí es cuando se produce el impacto de un objeto contundente en el vidrio trasero", confió el fiscal.

Al dar su impresión sobre el accionar de la seguridad de Macri, señaló: "No sé si es habitual o no que un Presidente haga este tipo de compras. Como es una villa bastante tranquila, se pudo haber subestimado lo que pasó con posterioridad. Deben haber supuesto que esto podía no ocurrir, porque es un lugar muy pacífico".

"Lo cierto es que se desviaron del lugar y no tenía auto de respaldo. Los protocolos de seguridad tienen que ser muy rígidos para un Presidente y, si ingresamos a actuar, es porque falló un protocolo de prevención, porque de ninguna manera un grupo de manifestantes puede acercarse tanto a la figura de un mandatario nacional. Es la seguridad del Presidente la que está en juego", sentenció, mientras que lamentó que "que esto ya se vivió en Mar del Plata, donde sucedió prácticamente lo mismo.

A fin de avanzar en el esclarecimiento del episodio, Gerez admitió que "sería interesante contar con la declaración del Presidente porque es fundamental que hable la víctima".

"Hay dos formas de poder tomar un testimonio con una persona que ejerza la función pública: puede ser a través de un pliego de preguntas o de manera verbal. Vamos a ver de qué manera podemos acceder, porque sería muy valioso para avanzar en la investigación", insistió.

En relación a este aporte, el fiscal explicó: "Si todos estamos hablando de que fue víctima de este ataque, sería importante recolectar una declaración para ver si pudo apreciar a alguna persona con algún comportamiento hostil en particular. O qué le dijo; si paró la combi o no; si hubo una actitud desproporcionada por parte de los manifestantes".

"Hay un delito de daño muy presente, pero también se están buscando otras figuras que podrían asociarse a lo que sucedió, lo que puede cambiar es la competencia para investigar, la provincial podría pasar a la federal", agregó.

Sin embargo, Gerez dejó claro que el hecho de que el delito haya sido cometido contra el auto en el que viajaba el Presidente de la Nación "no cambia nada", es decir que no agrega gravedad al hecho, ni cambia la carátula del delito.