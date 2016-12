Más despidos en un diario

Bajo el lema "En LA NACION, LN + se está convirtiendo en LN - ¡basta de despidos!", los trabajadores y trabajadoras del diario de la familia Mitre, denunciaron despidos en el medio.



"En la misma semana que presentaron los pésimos resultados de la encuesta de clima, La Nación volvió a despedir a un compañero. LN+ ya se convirtió en LN-, porque en diciembre continuaron los despidos por goteo que nos hacen pelota todas las semanas", expresaron los damnificados en un comunicado de prensa replicado por la agencia Derf.



"No les importa que estemos en las fiestas; no les importa dejar a varias familias en las calle; sólo les importa su imagen y su rentabilidad, a costa de todos nosotros y nosotras", denunciaron.



"Por eso decimos basta. No aceptamos que en plena etapa de crecimiento el diario continúe con los despidos. Por eso pedimos que esto se conozca, que los despidos no nos pasen desapercibidos, que no nos acostumbremos a ser cada vez menos. Por eso insistimos que LN+ no sea LN-", concluyó el comunicado difundido.