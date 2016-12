Apedrearon el vehículo que trasladaba a Macri Nacionales 29/12/2016 Redacción Por la agresión fueron demorados siete personas que estarían ligadas al gremio de ATE.

Ampliar FOTO NA PRESIDENTE. Macri junto al gobernador Gutiérrez en Villa Traful.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El vehículo que trasladaba ayer a Mauricio Macri fue apedreado en la ciudad neuquina de Villa Traful, hecho por el cual demoraron a siete militantes de ATE, mientras que el Presidente condenó el episodio y pidió "un futuro sin violencia".

El mandatario local, Nicolás Lago (MPN), responsabilizó a la seccional neuquina de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), pero la entidad gremial aseguró que hubo "infiltrados": la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que son siete los detenidos por los incidentes.

"Son siete los demorados de ATE a quienes se los está identificando y si así lo considera la justicia, se los va a procesar", dijo a la prensa la ministra, quien además se comunicó con el ministro de Seguridad de Neuquén, Jorge Lara, y con el fiscal general de la provincia "para que los actos violentos tengan consecuencias en quienes atacan y ponen en riesgo la seguridad del Presidente de todos los argentinos".

La agresión al jefe de Estado se produjo en horas de la mañana, cuando se dirigía al Centro de Interpretación e Información Turística de la tradicional villa turística patagónica para encabezar un acto de inauguración. Como consecuencia de los piedrazos dos vidrios del utilitario, propiedad de la Municipalidad local, fueron rotos, aunque el mandatario no sufrió lesiones y pudo continuar normalmente con su agenda.

"Tenemos que tener un futuro sin violencia, de nada sirve estar divididos cuando tenemos que estar todos juntos a la hora de reducir la pobreza, enfrentar al narcotráfico e incorporar al mundo en nuestro país", sostuvo el mandatario al pronunciar su discurso.

Luego del hecho, el presidente de la Comisión de Fomento local, Nicolás Lagos, responsabilizó a integrantes provinciales de ATE por la agresión: "Eran del gremio de ATE. Un reporte de la policía provincial indicó que fueron un par de manifestantes que vinieron de Neuquén. Alguno revoleó una piedra y le pegó a la camioneta del municipio, que era la que había ido a buscar al Presidente al helicóptero", indicó.

El representante del MPN agregó: "Se puede protestar y que haya pancartas si uno no está de acuerdo, pero cuando se tira una piedra, se pierde cualquier tipo de diálogo". Según informó el Gobierno a través de un comunicado, se trató de "un grupo de alrededor de diez personas" la que produjo el ataque contra el líder del PRO, por lo que ahora se abrirá una investigación para identificar a los responsables.

Horas después de la agresión, de hecho, el fiscal general de Neuquén, José Gerez, y el jefe de fiscales de la cuarta circunscripción, Fernando Rubio, ordenaron allanamientos en viviendas y fueron detenidas siete personas (cuatro mujeres y tres hombres), así como también se realizó el "secuestro de tres vehículos, que habrían sido utilizados para llegar al lugar" del hecho.

Durante los procedimientos se hallaron además "pancartas y distintivos con insignias de una agrupación gremial", indicó Gerez en alusión a ATE. "Estamos tomando testimonios y tratando de ubicar testigos oculares. Estamos trabajando para esclarecer rápidamente este hecho y definir quiénes fueron los autores", agregó.

Por su parte, el secretario general de ATE de Neuquén, Carlos Quintriqueo, ligado al kirchnerismo, reconoció que la entidad gremial organizó una "manifestación" para repudiar despidos y la política económica del Gobierno, pero afirmó que hubo "infiltrados". "Quieren manchar la manifestación. No quieren que se sepa que hay un grupo creciente de gente descontenta con las políticas del Gobierno. No quieren decir que hay muchos sectores molestos con lo que pasa", remarcó el dirigente sindical. Y agregó: "Nosotros fuimos responsables de la manifestación, no de los piedrazos. Nosotros no tiramos piedras. Lo que pasa es que lo más fácil es culpar a ATE".

Asimismo, el gremio de estatales neuquinos denunció que fueron reprimidos durante la protesta y difundió fotos y videos del momento en que efectivos de la Policía provincial dispersaba con balazos de goma la manifestación. Esta es la segunda vez que el Presidente es agredido con piedrazos en el marco de un acto de Gobierno, ya que el pasado 12 de agosto también se había registrado un hecho similar en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, cuando se encontraba acompañado por la gobernadora local, María Eugenia Vidal.

Asimismo, a lo largo del año tanto el mandatario como su familia y la Casa Rosada fueron foco de amenazas telefónicas y a través de redes sociales: ante ello, el Gobierno prepara una camioneta blindada para uso del líder del PRO.



REPUDIO

El interbloque de Diputados de Cambiemos manifestó su "enérgico repudio a la violencia que se ha ejercido" contra el presidente Mauricio Macri en su visita a la localidad neuquina de Villa Traful. "Nuestra Argentina ha optado claramente por la paz y el diálogo, pero existen aún inadaptados que no pueden integrarse a la democracia para efectuar sus reclamos y solo saben expresarse por intermedio de la violencia, a la que acuden de manera reiterada", plantearon los diputados oficialistas en un comunicado.