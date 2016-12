El Presupuesto 2017 se trata en el Concejo

No se esperan importantes disputas, aunque no se descarta que haya extensos discursos. Ayer hubo una reunión entre oposición y oficialismo y se acomodaron las partidas: el superavit disminuirá un millón de pesos y quedará en $ 5.000.000. Además de la "Ley de Leyes", se destacan otras como la ordenanza que modificará la tenencia responsable de mascotas.

El concejo municipal encarará desde las 8, su última sesión del año, con el presupuesto 2017 como principal tema. Las respuestas entregadas por el DEM en la reunión del martes bajó la conflictividad y si espera que sea tranquila, pero muy extensa. No se descartaba, incluso, una pausa para almorzar y luego retomar el extenso temario.

Ayer hubo una reunión entre la oposición y el oficialismo -en Presidencia- para terminar de delinear los números finales. Es que luego de las modificaciones se se dieron en la Tributaria, quedaba por resolver si debían achicarse partidas o no para que los números cierren. Lo cierto es que lo que terminó aprobando la oposición en cuanto a recaudación implicaba unos 6 millones de pesos menos. Pero en el encuentro de ayer quedó definido que los mayores ingresos que determinaron en la Tributaria (principalmente, la suba en la alícuota que deben pagar las entidades financieras), la ejecución presupuestaria actualizada (al momento de elaborar el Presupuesto, se tenía hasta septiembre) y el impacto en las finanzas que determinó el fin de la devolución de Ganancias, hicieron que los números finalmente se achicaran hasta un millón en rojo, el cual salió del superávit. De esta manera, los ingresos superarán los 961 millones de pesos y las erogaciones, 956 millones quedando en 5 millones el superávit previsto para el año que viene.

En términos generales, la oposición quedó conforme con las respuestas que entregó el Ejecutivo el pasado martes. Esto asegura que el Presupuesto se apruebe, aunque no se descarta que haya "pirotecnia verbal", algo típico en esta clase de debates.

En cuanto a los ejes, habrá más de 220 millones para acción social, y otros 200 están pautados para la obra pública.



OTROS TEMAS

Además del Presupuesto (si bien aparece último, se tratará primero), se tratarán otros 7 temas, lo cual hace suponer que podría haber un cuarto intermedio al mediodía y continuar a la hora de la siesta.

Allí figuran la declaración de Interés Municipal el 10º Campamento Nacional de Jóvenes y Adolescentes “Uno más”, el pedido de informe al Gob. Provincial sobre campaña por VIH y ETS, una modificación en la normativa para los coches de "auto-escuela", la adecuación del presupuesto 2016 luego de los acuerdos salariales (¿se hablará del bono que cobrarán los funcionarios del DEM y no los concejales o de Ganancias?), se establecerá un sistema de Presupuesto Participativo Joven.

Otros dos que llaman la atención será la modificación de la ordenanza que regula la tenencia de mascotas y la creación de un Registro Unico de Inscripción de Velocípedos ecológicos (bicicletas con motores eléctricos)