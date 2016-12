Nueva embestida de Carrió sobre Lorenzetti Nacionales 29/12/2016 Redacción En este caso vincula a la mutual Pyme Rural de esta ciudad con maniobras con cheques de la AFA. La denuncia fue presentada ante la jueza Servini de Cubría.

En un capítulo más de su avanzada contra el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la diputada de la Coalición Cívica y socia del Gobierno, Elisa Carrió, lo denunció ante la Justicia como presunto miembro de una mutual mediante la cual se concretaban maniobras financieras con dinero del fútbol.

La denuncia fue hecha ante el Juzgado de María Romilda Servini de Cubría, quien lleva la causa que investiga el presunto desvío de cheques emitidos por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y destinado a los clubes, cuyos representantes los desviaban a “cuevas financieras”.

Carrió sostiene que Lorenzetti sería miembro de Pyme Rural, la cooperativa creada por Héctor Marchi, y varios operadores. Según el texto, la mutual “también ha operado con los siguientes clubes de fútbol: Club Sportivo Ben Hur, Club Atlético 9 de Julio, y Club Sportivo Belgrano; y con la mutual Asociación Mutual Club Sp. Ben Hur".

De acuerdo a la denuncia de Carrió, “el 54 por ciento del padrón de asociados de la mutual Pyme Rural se asociaron el mismo día: 15 de mayo del 2015", y entre ellos figuran Leonardo Luis Parra, Omar Francisco Operto, Reinaldo Casabella, Néstor Luis Zenklusen, quienes “fueron socios del señor presidente de la Corte Suprema”. En la mutual, además, estarían familiares del ministro de la Corte: Susana Graciela Lorenzetti (su hermana); Lucía Lorenzetti (su hija); Franco Miguel Lorenzetti (su hijo); y Analía Cortassa (su ex consorte)", indica el escrito que presentó en Tribunales.

La diputada le pidió a Servini que requiera a la Mutual poner en conocimiento del juzgado de las operaciones realizadas por Ricardo Lorenzetti, y los demás socios, y al Banco Central un informe sobre las cuentas corrientes que tenga la mutual y los respectivos movimientos financieros. También solicitó los Reportes de Operaciones Sospechosas realizados a partir de las actividades de la mutual o en los que esté involucrada.

No es la primera denuncia que la líder de la Coalición Cívica avanza contra el titular del máximo tribunal. Hace meses lo denunció por supuesto enriquecimiento ilícito y se manifestó decidida a impulsar un juicio político en su contra. (Página 12).

N. de R.: La información original fue difundida por Clarín con la firma de Eduardo Paladini, siendo mucho más amplia, luego tomada por los medios nacionales y los distintos portales.



CORTE SUPREMA

CONVULSIONADA

La Corte Suprema de Justicia está convulsionada por la situación de Ricardo Lorenzetti, involucrado por Elisa Carrió en maniobras de corrupción en la AFA y afectado por la muerte del joven con el que protagonizó un accidente de tránsito en Rafaela, que podría derivar en una acusación por homicidio culposo.

Alejandro Buffet, de 26 años, estaba en grave estado desde el 13 de noviembre pasado, cuando resultó herido en un choque entre la moto en la que iba (conducida por otro joven que está fuera de peligro) y un Renault Fluence que manejaba Lorenzetti. El juez se había mostrado conmovido el día del accidente y hasta sacó un comunicado a través de la Corte. El fallecimiento del joven provocó el cambio de la calificación legal de la investigación, que pasó de lesiones a homicidio culposo, según confirmó el fiscal general de Rafaela, Carlos Arietti. "Técnicamente sería un homicidio culposo, es decir la muerte en un accidente de tránsito. Es lo que se está investigando", indicó en diálogo con radio Aire de Santa Fe.

La situación causó un enorme revuelo en la Corte Suprema, donde se especulaba con la posibilidad de que su titular podría enfrentar una acusación por homicidio culposo, según contaron fuentes del máximo tribunal.

"Las diligencias que ordenó (el fiscal) y las pruebas que ya obtuvo no arrojaban por parte de Lorenzetti ninguna conducta imprudente o que violara algún deber de cuidado, por lo tanto en ese sentido no hay ningún cambio", declaró Arietti. En un comunicado donde informó sobre la muerte del joven la fiscalía regional, que conduce Arietti, machacó en que el fiscal del caso, Carlos Vottero, no tiene "elementos que permitan considerar que Lorenzetti hubiera violado algún deber de cuidado".

La llamativa urgencia de la fiscalía rafaelina por proteger a Lorenzetti se complementa con las informaciones que apuntan a que el conductor de la moto iría a alta velocidad. Es que así como el titular de la Corte podría ser acusado de homicidio culposo. (La Política Online).