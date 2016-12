Una pausa en el conflicto de estaciones de servicio

Tras la intervención de la Provincia, se pasó a un cuarto intermedio hasta el 24 de febrero. En ese lapso, los empleadores se comprometieron a no aplicar suspensiones ni despidos, y el sindicato a no adoptar medidas de fuerza.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia destrabó el conflicto entre la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (FAENI) y el Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos (SOESGPYLA), evitando que se concrete la medida de fuerza que los trabajadores habían convocado para hoy.

De la audiencia de conciliación, realizada el pasado martes en la Dirección Regional Rosario de la cartera laboral provincial, participaron además autoridades de los ministerios de Economía, de la Producción y de Medio Ambiente.

En la oportunidad, las partes acordaron abrir un espacio de diálogo, una solución superadora al conflicto, por lo que se resolvió levantar el paro previsto para este jueves y pasar a un cuarto intermedio hasta el 24 de febrero, periodo en el cual, y a los fines de no entorpecer el proceso de diálogo, los empleadores se comprometieron a no aplicar suspensiones ni despidos de personal. Por su parte, el sindicato se abstendrá de adoptar medidas gremiales, en tanto y en cuanto el sector patronal cumpla con lo acordado en la audiencia.

El conflicto se suscitó por parte de los empleados ante anuncios de despidos y suspensiones. En ese marco, la parte empleadora plantea a las empresas petroleras y a las autoridades estatales la revisión del sistema de venta directa de grandes volúmenes de combustible.

Según el titular del gremio en Rafaela, Darío Taverna, expresó que "en las estaciones de servicio de la ciudad y de la región no hubo despidos, pero también hay temor por lo que pueda suceder ante la caída de las ventas y los problemas que aducen tener los empresarios, que a principios de año se quejaron por un cambio en la alícuota de Ingresos Brutos por parte de la Provincia y ahora advierten que las petroleras le venden combustible a grandes distribuidoras que luego le disputan el mercado con menores costos".

"En este contexto de aumentos del precio de la nafta, de caída de ventas de combustibles, de más impuestos la rentabilidad de las estaciones bajó y ahora el problema se traslada al empleo, por eso se otorgaron vacaciones anticipadas y ya advertimos amenazas de despidos. Ante esto el gremio se plantó", explicó el dirigente gremial.

Más de 600 estaciones de servicio operan en la Provincia de Santa Fe y en el marco de la menor actividad económica, la caída en las ventas arrastró a una situación crítica a al menos 200 empresas del sector.

De la audiencia realizada el martes en Rosario participaron el director provincial de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Mario Gaggioli; el secretario general de SOESGPYLA, Ismael Marcon; y el titular de la Faeni, Alberto Boz. También estuvieron presentes el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Pablo Diab; la subdirectora de Legal y Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, Jorgelina Genghini; la directora de la Zona Sur, Liliana Boggio; la subadministradora provincial de Coordinación y Planificación Tributaria de API, Silvina Rossia; y el subadministrador Regional Rosario, Cristian Francischetti.