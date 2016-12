Simplicity abrió en Santa Fe y finaliza su local en Rafaela Locales 29/12/2016 Redacción Farmacity abrió ayer Simplicity en la ciudad de Santa Fe, una tienda de productos de belleza, moda, hogar, cuidado personal y entretenimiento.

Ampliar FOTO FARMACITY SIMPLICITY. El local que funciona desde ayer en la ciudad de Santa Fe.

Farmacity, la compañía especialista en salud y bienestar integral, concretó ayer la apertura de su local de Simplicity en la Peatonal San Martin 2148 de la ciudad de Santa Fe en tanto que avanza en su proyecto para desembarcar en Rafaela durante el primer trimestre de 2017, según admitieron fuentes de la firma consultadas por este Diario.

Simplicity es una tienda multimarca que ofrece productos de belleza, cosmética, fragancias, accesorios de moda, productos para el cuidado personal y de la salud, spa, bazar, entretenimiento y surtidos exclusivos para fechas especiales como Navidad, vacaciones, vuelta al cole, entre otras. "La propuesta de Simplicity brinda una experiencia de compra simple, en un lugar agradable y moderno con más de 8.000 opciones diferentes en esas categorías. Es un espacio de cercanía para que todos los clientes se sientan bienvenidos y puedan encontrar soluciones prácticas y aprovechar su

tiempo", explicaron desde la compañía.

Esta nueva tienda, se suma a los 36 locales Simplicity que ya tienen presencia desde 2013 en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Farmacity es una empresa argentina con más de 6.200 empleados en todo el país que, desde su fundación en 1997, se consolidó como el mayor empleador de profesionales farmacéuticos. Con más de 200 farmacias distribuidas en 14 provincias, es actualmente la principal empresa de venta minorista de medicamentos y referente en temas de salud y bienestar.

En 2013, Farmacity amplió su propuesta con dos lanzamientos: Simplicity, una tienda multimarca de productos de belleza, moda, hogar, cuidado personal y entretenimiento y Get The Look , un espacio exclusivo de cosmética creado especialmente para la belleza y el cuidado de la mujer que ya cuenta con más de 25 tiendas en CABA, GBA y Mendoza.

"En Rafaela estamos avanzando con el local pero no tenemos una fecha de inauguración aún. Sería arriesgado definirlo ahora cuando dependemos de las autorizaciones y habilitaciones municipales, pero la idea es poder abrir durante el primer trimestre del año" , indicaron las fuentes consultadas.

La empresa acondiciona desde meses el local que ocupó durante casi 30 años Tiendas Castellanas, en la esquina de bulevar Santa Fe y Pueyrredón, donde ya se puede observar la cartelería que identifica a la marca.