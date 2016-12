Descanso dominical: advierten por multas

“Si los súper abren los domingos vamos a multarlos“, aseveró el titular de la cartera productiva de Santa Fe, Luis Contigiani. El pronunciamiento del funcionario se da luego de que la sala 3ª de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario declarase inconstitucional la norma de descanso dominical. Este miércoles al mediodía, la provincia ultimaba detalles de la presentación para apelar el fallo que suspende la ley provincial de que alcanza a los comercios de más de 200 mil metros cuadrados en las 20 localidades en Santa Fe.

La decisión de la Cámara da vía libre a las grandes firmas de supermercados para volver a funcionar los domingos y algunos feriados. Por su parte, las empresas ya anunciaron que abrirán las puertas la semana que viene. El ministro Contigiani advirtió que si lo hacen volverán las multas, como al principio de la aplicación de la normativa en julio. “La ley sigue vigente. El fallo es de alcance intermedio y no está resulta la cuestión de fondo. No tienen que abrir“, consideró.

Cabe destacar que de las 20 localidades donde los municipios y comunas pusieron en funcionamiento la ley votada en 2014, Rosario es la única donde el Ministerio tuvo que multar a una firma por incumplimiento. “Existe un caso en estudio en Cañada de Gómez, donde intimamos a que acaten, y sino los vamos a multar. Las únicas multas fueron a comercios de Rosario”, recordó el funcionario provincial.

En julio, cuando empezó a regir la ley en Rosario, el ministerio relevó más de 40 comercios. Entre ellos, tan sólo cinco no cumplieron la normativa ya que superaban los metros cuadrados para abrir sus puertas. Fueron los casos de Coto y Jumbo, a las que la Provincia labró multas económicas e intimó al cierre. Por cada sucursal debieron desembolsar 340 mil pesos, el equivalente a diez salarios vitales y móviles, de acuerdo a cómo lo establece la ley.



APELARAN EL FALLO

Este martes, el fiscal de Estado de la Provincia, Pablo Saccone, confirmó que Santa Fe apelará la decisión de la Cámara Civil y Comercial de Rosario. Ese cuerpo declaró inconstitucional la Ley de descanso dominical por lo que la norma está virtualmente suspendida. Días antes, el municipio rosarino anunció que intentará revertir el fallo. “Vamos a interponer el recurso de inconstitucionalidad para que la causa sea revisada por la Corte Suprema de la provincia”, expresó el funcionario en diálogo con la prensa.

En cuanto a la norma provincial puesta en cuestión, Saccone interpretó que la “Legislatura no incurrió en un exceso al legislar sobre el tema” y por eso pedirá la revisión en el máximo tribunal de la provincia. Asimismo, el fiscal de Estado reconoció que la feria judicial va a demorar el tratamiento del tema y estimó que “hasta el próximo año no habrá novedades al respecto”.

Luego de que las empresas Coto y Carrefour presentaran un amparo, tres de los cinco jueces de la Cámara declararon inconstitucional el cierre los domingos de los supermercados de más de 1200 metros cuadrados. (Fuente: edicionlimite.com.ar)