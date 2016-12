Fernando Luna, en la mira del Emelec

Según los distintos portales deportivos ecuatorianos, Emelec está buscando un volante ofensivo con cualidades creativas. Y uno de los jugadores que tiene en la mira es el mediocampista Fernando David Luna, jugador argentino de 26 años que milita en Atlético Rafaela.

Si bien los 'azules' están interesados, deberán negociar con el cuadro 'La Crema' para acordar su salida ya que tiene contrato vigente con la entidad rafaelino hasta julio del próximo año.

Luna se destaca por su buena pegada, capacidad de pase largo y tiro libre a media distancia. En su historial, Luna ha vestido la camiseta de equipos como Defensores de Belgrano, Social Ramallo, Atlético Uruguay, Villa Dálmine, Tristán Suárez y Arsenal de Sarandi.



¿PUCH A LOS ANDES?

Mientras el plantel de la Crema sigue descansando a la espera del inicio de la pretemporada, pactada para el 4 de enero, el DT Juan Manuel Llop continúa trabajando telefónicamente junto a la dirigencia en la rescinción de algunos contratos y en la llegada de las dos caras nuevas. En este sentido, la salida de Mariano Puch está más que avanzada, ya que el volante tiene una oferta de Los Andes. Si esto finalmente se cristaliza en las próximas horas, Puch, de escasa participación en el último semestre, sería la segunda baja del plantel albiceleste, recordando que el primer alejamiento fue el del defensor Rodrigo Colombo, quien no renovó su contrato. En tanto, los otros jugadores que no seguirían en la institución de barrio Alberdi son Eros Medaglia, Nelson Benítez y Sergio Almirón.



BUSTOS, AVANZADO

Tal como lo dio a conocer LA OPINION días pasados, la llegada del delantero Manuel Bustos a Atlético está bastante avanzada. En las últimas horas se produjo una reunión entre el representante del jugador -su padre- y la dirigencia albiceleste y la misma fue muy positiva, ya que hubo un principio de acuerdo para que el ex Libertad retorne a la Crema, recordando que el vilense, de 24 años, ya había jugado las inferiores hace unos años. Resta una última reunión entre las partes para que se llegue a un arreglo definitivo. Cabe señalar que este