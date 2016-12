A mediados de 2017, harán más accesible al Municipio Locales 29/12/2016 Redacción Se eliminará el cantero que da a la estación de servicio, sobre Bv. Lehmann. Allí instalarán una plataforma que permitirá el descenso de personas con movilidad reducida.

PROYECTO TERMINADO./ Funcionarios revisan el lugar en donde se realizará la obra.

Esta semana, la secretaria de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda Mariana Nizzo, el secretario de Desarrollo Social José Luis Rosetto, y la Arquitecta Mónica Milanesio definieron, asesorados por el personal técnico de una empresa especializada, la alternativa más viable para concluir las obras de accesibilidad en el ingreso del municipio.

Como bien explicó Nizzo, "venimos trabajando en este tema desde hace tiempo. Tuvimos que hacer un parate por el tema de la penetración de nafta. La idea es no tocar nada del edificio para no vulnerar la estructura ni la construcción, teniendo en cuenta la filtraciones que sufre en días de lluvia".

En este sentido, explicaron que el lugar elegido como más viable es la escalera de Bv. Lehmann, del lado norte, "donde seguramente le estaremos quitando superficie al cantero para poder instalar en el lugar una plataforma vertical y así darle solución definitiva al acceso de personas con movilidad reducida - personas en silla de rueda, personas con bastones o muletas, madre o padres con coche- al edificio municipal", agregó la funcionaria.

Una vez definida la alternativa más viable se comenzó a delinear el proyecto técnico y su correspondiente presupuesto. Cuando concluya esta instancia, se procederá a la licitación. Como bien indicó la titular del Área, "son obras incluidas en el presupuesto asignado para el 2017 que, de aprobarse esta semana, se podrían comenzar en la primera mitad del año".

"Lo importante es que finalmente se puede resolver un problema que tenía este edificio, concebido en una época donde no estaba instalado el tema ni había ordenanzas que regularan la accesibilidad, y con una estructura edilicia muy compleja -dos subsuelos bajo nivel cero-. Es un avance darle inclusión a todas las personas con movilidad reducida que realizan trámites, gestiones, en el municipio, así como a quienes trabajan aquí todos los días", concluyó Nizzo.