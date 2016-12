Ivanovic y Wiggins anunciaron el retiro

PARIS, 29 (AFP-NA) - La tenista serbia Ana Ivanovic, exnúmero uno del ránking mundial, anunció este miércoles su retirada de las pistas con tan solo 29 años en un vídeo publicado en su página de la red social Facebook. "He decidido parar mi carrera de jugadora de tenis profesional. Ha sido una decisión difícil", declaró Ivanovic, quien justificó la decisión a causa de los problemas físicos que le impiden jugar a su mejor nivel.

Ganadora del Roland Garros en 2008 cuando apenas tenía 20 años, Ivanovic ha logrado 15 torneos WTA a lo largo de su carrera. "He alcanzado metas que nunca habría soñado llegar, Empecé a soñar con el tenis cuando tenía 5 años, cuando veía a Mónica Seles jugar por la televisión", declaró Ivanovic. "He ganado 15 torneos WTA, he disputado 3 finales de Grand Slam, una final de Fed Cup, he jugado tantos encuentros memorables", recordó la jugadora. "Pero alcanzar estas metas en cualquier deporte profesional requiere una forma física óptima", precisó Ivanovic.

"Es conocido que estaba debilitada por las lesiones y no puedo jugar si no estoy en plena forma física, lo que no es el caso, así que es tiempo de pasar a otra cosa", subrayó la ya extenista.



UN GRAN CICLISTA SE RETIRA

El ciclista Bradley Wiggins, primer británico en ganar el Tour de Francia en 2012 y cinco veces oro olímpico, anunció este miércoles su retirada a la edad de 36 años. "He sido lo suficientemente afortunado como (...) para cumplir mi sueño de niño, en el deporte del que me enamoré cuando tenía 12 años", escribió en su perfil de Facebook con una foto de sus maillots de carrera, medallas y otros trofeos.

"He conocido a mis ídolos y he corrido con los mejores durante 20 años. He trabajado con los mejores entrenadores y mánagers, a los que siempre agradeceré su apoyo", añadió. Wiggo cuelga la bicicleta con un palmarés de éxitos tanto en el ciclismo en ruta como en pista. En total suma ocho medallas olímpicas (5 de oro, 1 de plata y 2 de bronce) en cinco ediciones.

El ciclista nacido en Gante (Bélgica) añadió a esa colección este año el oro de Rio-2016 en la persecución por equipos. En las grandes vueltas ganó el Tour de 2012 y vistió el maillot de líder de las tres grandes (Francia, Italia, España). Ostenta además el récord del mundo de la hora. Su carrera tocó el cielo en 2012, cuando después de su histórico éxito en el Tour logró un emblemático éxito en los Juegos Olímpicos de Londres, en su país, en la contrarreloj individual. El final de su brillante carrera se vio ensombrecido de alguna forma por las sospechas de dopaje cuando pasó por el equipo Sky. Wiggins y los dirigentes del Sky están siendo investigados actualmente por la Agencia Antidopaje Británica (UKAD) por un paquete médico recibido antes del Tour de Francia de 2011.