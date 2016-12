Postulación conjunta con Uruguay

BUENOS AIRES, 29 (NA). Argentina decidió compartir la sede con Uruguay para el Mundial 2023 porque entiende que la candidatura en conjunto reforzará las chances de realizar la competencia. Según fuentes de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) consultadas por NA, la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) hizo saber a los países aspirantes que una candidatura entre dos tendría más peso que una individual.

Argentina, que había anunciado a principios de octubre que aspiraría a organizar el Mundial en 2023, tomó la decisión de ofrecerle una de las cuatro sedes a Uruguay. No obstante, la CABB todavía no oficializó el acuerdo ya que todavía no cuenta con el aval final del Gobierno Nacional, al que recién llegaría en los primeros días de enero. Incluso, hasta el propio secretario de Deportes, Carlos Javier Mac Allister, habló en varias ocasiones con su par del vecino país.

De las cuatro sedes, Uruguay tendrá una en Montevideo, que será en el "Antel Arena", un moderno estadio que se encuentra en construcción y estará terminado en 2018. Las tres de Argentina todavía no se definieron, según anticiparon a esta agencia desde la CABB.