La preocupación por la napa SUPLEMENTO RURAL 29/12/2016 Redacción Desde el viernes llovió cerca de 150 mm en nuestra ciudad, situación que encendió la alarma fundamentalmente tras el fin de semana. Según Rubén Tosolini, geólogo del INTA, el nivel freático pasó de 1,26 m a 0,55 m. Si vuelve a precipitar intensamente podría generar complicaciones importantes.

ANEGAMIENTOS. Imágenes repetidas este año en nuestra zona. Se espera que no vuelva a llover con intensidad en los próximos días.

Cada lluvia copiosa genera zozobra en los productores del centro de la provincia de Santa Fe. Los recuerdos de abril, y aquel mes completo de precipitaciones, sensibilizó al sector primario, tanto que muchos no pueden aún hoy atravesar la coyuntura económica que generó el fenómeno.

Es por eso que en el fin de semana de Navidad las alarmas volvieron a encenderse y las imágenes parecieron las del pasado reciente: hectáreas encharcadas, animales en el lodo, caminos rurales convertidos en canales.

Ante todo esto la preocupación por la napa freática sobreviene, fundamentalmente teniendo en cuenta que estamos atravesando la campaña agrícola y se arrastran procesos de excesos hídricos importantes.

Al respecto dialogamos con Rubén Tosolini, geólogo de INTA Rafaela, quien afirmó que “esto era algo previsible dentro de lo que son los registros de precipitaciones. Afecta mucho porque en gran parte del departamento nos estamos encontrando con niveles freáticos muy cercanos a la superficie. En la Experimental, donde tenemos un registro diario de medición, veníamos con valores que estaban en 1,24 m, 1,26 m antes de las lluvias. Tuvimos registros de 126 mm durante el fin de semana, lo que ocasionó que el nivel freático pase a estar a 0,55 m. Eso es muy preocupante”.

Además recordó que “tuvimos en octubre napas cercanas a 1,20 m, 1,15 y a fines de ese mes cayó una lluvia importante, lo que hizo que también suba a 0,55 m. Nos llevó más de 60 días poder recuperar esa situación. Después de esta lluvia que vuelve a producir otra vez este ascenso importante en la napa, nos va a llevar muchos días poder llegar a valores cercanos a los que teníamos antes de las lluvias”.

En ediciones anteriores dimos cuenta de los registros de la Experimental Rafaela, donde la calicata sirve como parámetro para entender el problema y donde en algunos sectores es complicado transitar por la situación del suelo. Rubén explicó que “cuando uno tira lo que es el valor del nivel freático o napa es como si fuera la parte superficial del acuífero. En realidad por arriba de ese nivel tenemos lo que se denomina en la parte científica lo que es la franja capilar, que son unos 30 cm, 40 cm o más en algunas regiones, donde todos los poros están llenos de agua. Entonces si yo tengo la napa hoy en día a 60 cm y le saco 30 cm más arriba de la napa, se da una situación de un suelo sin resistencia, se empiezan a ocasionar problemas de tránsito y ni hablar en el caso de la muerte de raíces de las plantas”.

Respecto del daño que pueden sufrir los cultivos Tosolini expresó: “en líneas generales esto puede ser favorable para los cultivos si está a una profundidad respetable, por lo menos debajo de 1 m. Con napas muy cercanas a la superficie y sobre todo con altas temperaturas como vamos a tener estos días quizás haya problemas en algunos lugares. Si logramos bajar la napa, los poros se empiezan a liberar, empiezan a tener oxígeno, se puede hablar de que va a haber un aporte interesante de agua a los cultivos. Siempre y cuando no llueva más”.

Respecto de la posibilidad que el cuadro empeore, el geólogo manifestó que “los pronósticos que se están dando para la semana que viene no son alentadores. Si nos cae otra lluvia de una intensidad parecida a la del fin de semana va a producir muchos daños, principalmente porque nuestros suelos no están con capacidad de absorber muchos milímetros. Desde la institución recomendamos que los productores empiecen a medir la napa, ver a qué profundidad está, monitorear para ver en qué situación se van a encontrar para ver si se puede tomar alguna decisión en algún momento.”

Finalmente recordó que para abordar la problemática “hay muchos actores que tienen que participar. Nuestra institución trata que el productor consuma la mayor cantidad posible de agua y eso se hace con cultivos, no hay otra. Pero también necesitamos la colaboración de todas las organizaciones, tanto comunales, provinciales, nacionales, porque hay mucho volumen de agua que cuando entra a escurrir necesita ser sacado del sistema. Si no tengo canales en condiciones, no tengo caminos vecinales en condiciones mucha agua seguramente no saldrá y eso puede ocasionar un daño importante. Estamos dando algunas charlas haciendo hincapié fundamentalmente que acá tenemos que estar todos sentados en la misma mesa. Todos debemos hacer aportes, que cada uno cumpla el rol que le compete. Sino es muy difícil encontrar una solución”.