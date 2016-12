Pobres mapuches en conquista del desierto Información General 29/12/2016 Amado Raspo Leer mas ...

Ampliar FOTO WIKIPEDIA JULIO ROCA./ Mentor de la conquista del desierto.

He leído nuevamente "Las matanzas del Neuquén" del autor "Curruhuinca Roux", y ratifico el desparramo de miles de hectáreas de campo, que desde luego explotaban los "habitantes originarios" y que por decisión de los "civilizadores " pasaron a las oligarquías porteñas.

Luego de la llamada "Conquista del Desierto", el General Julio Argentino Roca, recibió por ley quince mil hectáreas de las venturosas tierras conquistadas. El General Villegas y los Winter tuvieron enseguida sus estancias en suelo indio.

Un artículo de "La Prensa", manifiesta: Cuatro años hace que no había una casita siquiera que indicase la presencia del hombre "civilizado"; y en el día no se recorre una legua, a uno y otro lado del Río, sin encontrar un puesto de estancia hasta más arriba de la confluencia del Limay y del Neuquén, lo que representa un total como cincuenta mil vacas y otras tantas ovejas. En corto, tiempo, se han establecido estancias como la del finado General Villegas con cuatro mil vacas, lo mismo del General Winter, del comandante Belisle con dos mil vacas, y doscientas yeguas de carrera con padres de pura sangre inglesa, y dos mil ovejas. Este último establecimiento administrado por el señor Justo Jones, tiene lujosa casa, alfalfares, hortalizas, árboles y jardín; está situado seis leguas arriba de Choele-Choel; territorio que hace 5 años dominaba el salvaje.

En "La Prensa" de Buenos Aires (24-3-1885) en carta de Hilarión Furque, dando sus opiniones sobre la colonización de la región, los progresos realizados y la importancia de las estancias, que se han establecido.

La destrucción del Neuquén indígena, el inútil avasallamiento del país Mapuche y la inacción posterior demuestra su total insensibilidad para con esos pueblos que se los estigma por el color de su tez. El liberalismo era cosa de blancos y para los blancos.

Roca no concibe la Patagonia con indios; para él, como "gobernar es poblar" (frase de Alberdi), una vez desalojados los nativos hay que traer galeses, ingleses, etc, etc, es decir hombres de todas las razas, que consideren la vida incompatibles con los aborígenes.

Realmente fue lamentable y dolorosa la cantidad de víctimas sacrificadas, ¡qué mejor hubiera sido si se las incorporaba a la civilización!