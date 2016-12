Bono de fin de año de $ 2.000 para los trabajadores rurales SUPLEMENTO RURAL 29/12/2016 Redacción Quedan exceptuadas las empresas cuya actividad principal sea la lechera y aquellas explotaciones que posean un certificado de emergencia agropecuaria.

Como ocurre con otros sectores laborales, los rurales tendrán su paliativo de fin de año.

Trabajadores rurales recibirán un bono de fin de año de 2.000 pesos que deberán pagar las empresas agropecuarias, con excepción de los tambos, se publicó ayer en el Boletín Oficial. La empresas deberán pagar una asignación extraordinaria de carácter no remunerativo a trabajadores rurales y tendrá que abonarse en la liquidación de diciembre.

La medida fue dispuesta por la resolución 205/16 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y comprende a peones, puesteros, capataces, encargados y conductores, operadores y mecánicos de máquinas agrícolas.

En tanto, el bono de fin de año alcanza también a los trabajadores que se desempeñan en tareas de manipulación y almacenamiento de granos de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero.

Está incluido, además, el personal dedicado a la cosecha de poroto en Salta, destacó el sitio Valor Soja.

Sin embargo, están exceptuados de pagar el bono de 2.000 pesos las empresas cuya actividad principal sea la lechera y aquellas explotaciones que posean un certificado de emergencia agropecuaria otorgado durante el transcurso del año 2016.

Esta decisión tuvo lugar durante la realización de la última reunión de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), la cual estuvo integrada por Silvia Julia Squire (presidenta de la CNTA), Hugo Rossi (Ministerio de Agroindustria), Alberto Frola (CRA), Daniel Asseff (Coninagro), Ramón Ernesto Ayala y Jorge Alberto Herrera (Uatre).

En los fundamentos de la resolución 205/16 se indica que "representantes nacionales del sector empleador y del sector

trabajador de diversas actividades productivas que se desarrollan en la República (Argentina) acordaron la pertinencia de otorgar una suma no remunerativa de carácter extraordinario, tomando como referencia un valor de 2000 pesos".

Pero se aclara que "las partes han coincidido, con la expresa oposición de Coninagro, que el pago de la referida bonificación debe extenderse a los trabajadores que se desempeñan en tareas de manipulación y almacenamiento de granos en el ámbito de todo el país".

El salario mínimo vigente de un peón rural es actualmente de 10.368 pesos, mientras que el de un conductor tractorista y maquinista de cosechadoras de cereales y oleaginosos se encuentra en 15.698 pesos.

En agosto de este año, la CNTA dictó la Resolución 68/2016, mediante la cual determinó las remuneraciones mínimas y el tope indemnizatorio del Personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, Ley Nº 26727, para las categorías laborales establecidas en la Resolución (CNTA) 4/1998, en el ámbito de todo el país.

Mientras, dispuso un incremento equivalente al 35% que se efectivizó para julio y agosto en un 20% en concepto de asignación no remunerativa y a partir del 1 de septiembre, pasó a tener un carácter remunerativo y el 15% restante, a partir de octubre se hizo efectivo.