"En inferiores, ganar tiene que ser una recompensa, no un objetivo"

En su rol de Coordinador del fútbol amateur de Ben Hur, Rubén Rossi es la fuente de consulta permanente, la palabra autorizada a la hora de buscar una opinión, en barrio Parque. Quien fuera campeón mundial juvenil en el inolvidable equipo de Japón '79 con Diego Maradona como estrella y César Luis Menotti como entrenador, eligió trabajar luego de su retiro en el fútbol profesional en la formación de jugadores.

Así se hizo un nombre importante siendo Coordinador en River, Colón, Unión, entre otros clubes de primera división. Desde hace dos años aporta su caudal de conocimientos en Ben Hur, tratando de enfocar un proyecto que en un mediano plazo le brinde réditos a la institución.

En el comienzo de la entrevista con LA OPINION, se refirió a la buena campaña del primer equipo que llegó a la final del Federal B. "Lo seguimos con mucho interés, se han hecho muy bien las cosas. Han hecho un gran trabajo tanto Barraza como Bessone, como todo el cuerpo técnico, ni hablar de los jugadores del plantel. Hay un proyecto de la dirigencia, que no es fácil en el fútbol argentino, que se está sosteniendo. A veces el éxito no acompaña al principio, pero si se siguen los lineamientos generales, en algún momento las satisfacciones llegan", manifestó Rossi.

- ¿Conocía anteriormente a Gustavo Barraza? ¿Lo sorprendió en algún modo el trabajo realizado?

- Para mi ha sido una sorpresa muy grata. No lo conocía anteriormente, y la verdad que Gustavo ha demostrado una idoneidad muy alta. Hace unos días estuvimos cenando con el cuerpo técnico y dirigentes. Ha demostrado gran capacidad, nos ha ayudado a que varios chicos crezcan jugando en el equipo local y el Federal B, ayudando al proyecto.

- ¿El proyecto viene cumpliéndose de acuerdo a lo que usted pretende?, tomando en cuenta los objetivos de la primera división.

- Ser campeón no es una obligación, es una ambición, un anhelo que a veces se tiene por historia. Pero una obligación es cumplir con todas las obligaciones de una institución en cuanto a proyecto, de tiempo, de trabajo. De ese modo cada año va a estar mas cerca, sino siempre se está empezando. Pero desde Néstor Zenklusen y toda su gente se cumplen las obligaciones que conlleva un proyecto, lo han hecho en forma extraordinaria y nosotros desde lo deportivo tratamos también de cumplir con nuestras funciones, cada uno desde el respeto y desde ese lugar se van forjando las ideas, que después hacen que los proyectos sean exitosos en el tiempo.

- Son tiempos muy difíciles para sostener proyectos...

- Porque el problema en el fútbol argentino es que no se le deja hacer la digestión a los proyectos. Y así están los clubes, creyendo que ser campeón es una obligación, y así se han terminado devastando. Campeón sale uno solo, y si no sale, hay 20 jugadores que no juegan, que hay que pagarle la casa, muchas cuestiones. No se promueven juveniles, no hay una base de equipo. Por eso tratamos de hacer todo lo pertinente para llevar este proyecto consensuado con cuerpo técnico y dirigentes.

- En los clubes con menores recursos es aún más difícil.

- Tratamos de convencer al hincha que este es el camino, tener coherencia, responsabilidad, ideoneidad y trabajar bajo ese objetivo. Intentamos traer jugadores de acuerdo a las posibilidades y luego el entrenador los hace crecer. Porque esa es también responsabilidad del entrenador y preparador físico, hacer crecer a los jugadores, y ellos hicieron una labor encomiable.

- Muchas veces se escucha hablar del objetivo de formar jugadores, pero en la mayoría de los clubes luego los resultados determinan el cambio de rumbo.

- Pasa que se les está enseñando a los chicos a competir antes que a jugar, entonces es un problema muy grave que la gente no quiere tomar en cuenta. Cuando se toma en cuenta el resultado del fin de semana, el proyecto fracasa. Uno tiene que ver el nivel de los jugadores, si crecen, si evolucionan humana y futbolísticamente.

Le doy un ejemplo: cuando estuve en River la categoría 87 fue campeona, eran 30 jugadores, pero llegó solo Gonzalo Higuaín. No van de la mano resultados deportivos y jugadores al primer equipo. Otros casos, pero al revés: Alario, Meli, Poblete y Conti no ganaron campeonatos de inferiores de AFA en Colón, pero todos están en primera división.

Acuérdese de lo que le digo, sino se ponen en la cabeza los entrenadores, y los dirigentes que los contratan, que lo mas importante es formar futbolistas, el futuro del fútbol argentino va a ser terrible.

- Este año Ben Hur finalizó quinto en la tabla general de inferiores de la Liga Rafaelina. Si los padres de los futbolistas miran esto y no conocen el proyecto, podrían dudar.

- Nosotros a principios de año hicimos una reunión invitando a los padres, explicando el proyecto y estamos permanentemente abiertos. Nosotros le hacemos hacer un cuestionario anónimo a los jugadores donde ellos nos evalúan a nosotros, porque queremos tener su opinión. El proyecto es muy amplio y está a disposición del que quiera conocerlo en inferiores.

Todos los jugadores son clasificados durante el año, cada partido que juegan, como lo hacen, cuánto tiempo, la opinión de los entrenadores. Tres veces al año hacemos categorizaciones de jugadores. Creo que el equipo de la primera local fue el que tuvo jugadores mas jóvenes de toda la Liga Rafaelina y es ahí donde se ve el trabajo.

- ¿Se pretende agrandar la base de jugadores? ¿Puede haber cambios en los entrenadores de inferiores?

- Nosotros siempre tenemos la ambición de seguir incorporando jugadores. El chico aprende a jugar por el juego, y después al que tiene condiciones se lo conceptualiza con entrenadores capacitados. Lo de cambios o no, estará dado por las circunstancias. Permanentemente estamos evaluando a los entrenadores, porque nuestra obligación es también formarlos a ellos.

En mi contrato figura que jamás voy a dirigir, es todo un proceso de largo aliento donde estoy seguro que los resultados se ven.

En inferiores ganar tiene que ser una recompensa. El primer objetivo que le pedimos a los entrenadores de Ben Hur es intentar jugar bien, el segundo es como hacer crecer a nuestros futbolistas y si como corolario de esos se obtiene el resultado deportivo como recompensa bárbaro. En muchos lados se hace todo lo contrario.

- ¿Hay plazos fijados dentro del proyecto?

- Está armado por etapas. Hace más de dos años que estoy y ahora veo si puedo estar con mayor continuidad en la institución, que a veces me es difícil porque tengo otras actividades. Inclusive los entrenadores también me lo han pedido, son muy sensibles y eso para mi es importante.

A veces uno ve partidos de infantiles y hay entrenadores que parece que juegan la final de la Champions League. Y muchos padres lo mismo. Somos los adultos los que arruinamos todo.