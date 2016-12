Récord en faena y producción porcina

La faena de porcinos marcó un nuevo récord histórico al totalizar 5.442.373 cabezas entre enero y noviembre, un crecimiento del 8,45% comparado con el mismo lapso de 2015, mientras la producción de carne aumentó 7,32%. En los primeros once meses de 2015 habían sido faenados 5.018.458 animales.

La producción de carne porcina aumentó 7,32% entre enero y noviembre de este año, al alcanzar 472.696 toneladas de res con hueso, el mayor volumen logrado por la actividad para los primeros

once meses del año, de acuerdo con los indicadores de la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

"Cabe destacar que estos volúmenes de faena y producción ya superan a la totalidad de lo registrado por la actividad en todo 2014 (cuando se faenaron 5.110.083 cabezas y se produjeron 442.025 toneladas) y se encuentran en camino a prevalecer por sobre los del último año", indicó el informe.

Por su parte, el consumo interno continúa en expansión "logrando un promedio de 12,47 kilos, por habitante, por año, lo que representan 486.198 toneladas destinadas a la alimentación de los argentinos", manifestó el Ministerio.

En tanto, otro reporte, esta vez del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Cuenca del Salado de la localidad bonaerense de Rauch destajó las ventajas de la región para la cría porcina.

"Dado que la Cuenca del Salado se caracteriza por poseer condiciones agro-ecológicas propicias para la crianza de cerdos y la producción de cereales y oleaginosas, principales insumos de la actividad porcina, desde la Estación Experimental del INTA se fomenta la puesta en marcha de proyectos que permitan agregar valor en origen a los productores de la región a partir de la cadena de valor porcina", dijeron los técnicos.

Explicaron que "la acción de extensión y asistencia técnica promueve la producción de cerdos en la región central bonaerense mediante la adopción de nuevas tecnologías como sistemas de cama profunda y técnicas reproductivas".

Con ese objetivo y como experiencia para determinar la viabilidad de una explotación porcina en un campo de la zona, los técnicos del INTA Cuenca del Salado asistieron a un productor dispuesto a diversificar su producción "apostando al agregado de valor en origen mediante un emprendimiento de cerdos".

El trabajo de apoyo se realizó en una explotación de 6 hectáreas ubicada en Cacharí, Partido de Azul, propiedad de un productor que después de capacitarse en un curso de cerdos del INTA impulsó un proyecto que en la actualidad cuenta con 30 madres.

En tanto, el emprendimiento de carácter familiar prevé llegar a las 80 madres, a partir de un modelo que produce el alimento con el que se engorda a los animales.

De esta manera los especialistas del INTA destacaron que "al comprar la materia prima y producir en la misma granja abaratan costos y manejan las raciones".

También señalaron la conciencia de los productores que entendieron que "fabrican cerdos, por eso reinvierten todas las ganancias".

Los hijos del productor están involucrados con el proyecto porque "es una gran apuesta familiar" y saben que no tienen techo para crecer al ver que la explotación familiar "rinde sus frutos porque las decisiones que toman son siempre consensuadas".