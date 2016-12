Sarmiento se quedó sin Jorge Burruchaga

En una polémica salida, Jorge Luis Burruchaga renunció ayer a su cargo como entrenador de Sarmiento de Junín, producto de los problemas económicos que tiene la institución porque no recibe el dinero del Fútbol Para Todos. Según supo NA de fuentes cercanas al DT, la decisión fue evaluada durante cerca de una semana y este miércoles Luis Smurra, su representante, se la comunicó al presidente Fernando Chiófalo. Burruchaga tenía contrato con Sarmiento hasta mayo, pero optó por dar un paso al costado en buenos términos debido a que entendía que no estabas las condiciones laborales para que pueda desarrollar su trabajo. Lo curioso es que el campeón del mundo en México 1986 había dirigido al club en sólo cinco partidos, con tres victorias, un empate y una derrota. Antes de que termine la primera parte del torneo, Burruchaga le había solicitado a los dirigentes que cancelen las deudas que había con el plantel y que no se desarme el equipo. No obstante, como la Asociación del Fútbol Argentino no tiene los 350 millones de pesos correspondientes a la cuota del FPT de diciembre y el Gobierno de la Nación no está dispuesto a ponerlos, el entrenador optó por dar un paso al costado. Sarmiento se encuentra en zona de descenso directo pese a la pequeña repuntada del ciclo Burruchaga. Con este escenario, el "Verde" de Junín deberá salir a buscar un entrenador por tercera vez en la temporada debido a que el ciclo había comenzado con Gabriel Schurrer sentado en el banco de suplentes. Burruchaga es el decimonoveno técnico que deja un club en lo que va de este torneo de Primera División. Sarmiento había sido el noveno club en la carrera de Burru, con la particularidad que tuvo dos ciclos en Arsenal de Sarandí y otros tantos en Atlético de Rafaela.



“NO” AL ROJO

El entrenador Paolo Montero rechazó ayer la oferta de Independiente para hacerse cargo del plantel profesional, y todo parece indicar que su destino estaría en Rosario Central. El DT uruguayo había mantenido una reunión con los dirigentes del club de Avellaneda, pero finalmente desistió de hacerse cargo del primer equipo en reemplazo de Gabriel Milito. Ahora los dirigentes del club de Avellaneda irán en busca de Sebastián Méndez o Ariel Holan, aunque el primero cuenta con una luz de ventaja con respecto al exDT de Defensa y Justicia.