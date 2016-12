Murió exmodelo de la década del 80

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La ex modelo Marisel Tuchtfeldt, tapa habitual de revistas en la década del 80, murió este martes tras sufrir un ACV mientras manejaba su automóvil en la localidad bonaerense de Olivos, en la zona norte del conurbano.

El hecho tuvo lugar a la altura de Libertador y España, en la zona norte del conurbano bonaerense.

Madre de cuatro hijos, Marisel Tuchtfeldt actualmente se dedicaba al diseño de bijouterie.

Años atrás, fue trending topic por un día con el hashtag #LaRubiaDeMacri cuando rumores luego desmentidos la vincularon al entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri.

"Cómo te voy a extrañar amiga de toda la vida, estoy destruida y triste, no puedo creer que ya no estás Marisel que Dios te tengas en la gloria qepd", expresó su ex colega Anamá Ferreyra en las redes sociales.