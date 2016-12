Defraudado por AFA como muchos

Hace unos meses, cuando AFA llamó a concurso para la presentación de proyectos para el cargo de entrenador de las selecciones juveniles, Rubén Rossi y César Luis Menotti estuvieron en la nómina de más de 40 postulantes.

"Diez días antes que se de a conocer la decisión que se tomó (la designación de Claudio Ubeda en el Sub 20), viajé a Buenos Aires, para decirle a César que lo retiremos al proyecto, pero no por mi porque me considero un simple ayudador de futbolistas, pero él (Menotti) no podía ser juzgado por gente que no mostraba idoneidad para hacerlo", explicó Rossi sobre esa intención.

Señaló también que "no tengo nada contra Ubeda, pero llamar a concurso y luego elegir a un entrenador que no presentó un proyecto, demuestra el caos al que la dirigencia ha llevado a nuestro deporte más popular".