Barbero presentó un proyecto

Luego de varias idas y vueltas, la nueva Subcomisión de fútbol de 9 de Julio, compuesta por 15-16 personas, llegó a un acuerdo definitivo en las últimas horas para hacerse cargo de la principal actividad del club, abarcando todas las categorías, de Escuelita a Primera, apoyado por la Comisión Directiva que encabeza el presidente Franco Moroni. Luego de las elecciones de fines de noviembre, se manejaron distintas posturas en cuanto al futuro del fútbol de la institución, hasta que finalmente se llegó a una solución. Ahora, el principal objetivo del grupo nuevo de trabajo será reordenar y acomodar todas las divisiones. Esto llevó a que se atrase un poco la búsqueda del nuevo técnico que reemplazará a Marcelo Werlen para la próxima edición del Federal B, sumado a que aún no hay una fecha concreta del inicio del nuevo certamen (se habla del 28 de junio próximo), aunque ya se está trabajando en el sucesor. La idea de los dirigentes julienses es continuar por la misma línea y los nombres que están en carpeta son los mismos que se venían mencionando (Hugo Togni, Gustavo Giorgis, entre otros), más allá de que se ofrecieron varios del fútbol local y de afuera y de que aún no se habló con ninguno en particular. No obstante, Maximiliano Barbero, el último entrenador del elenco liguista, presentó un proyecto para hacerse cargo del plantel superior que participará del Federal B 2017 que será evaluado por la CD. Por el momento, sería lo más viable, aunque para la decisión definitiva del nuevo DT del León rafaelino aún falta mucho.