La oposición presentó la ordenanza de la Unidad de Control Municipal

NO INCORPORARAN PARTIDAS PARA EL 2017

Finalmente, luego de varios meses tras el anuncio, los concejales opositores presentaron la ordenanza a partir de la cual se creará la Unidad de Control Municipal (UCM). Pero, no incorporarán partidas para el 2017.

La UCM buscará ser un órgano de control, que cumpla tanto las funciones de Tribunal de Cuentas (que era lo que pretendía el Frente Progresista Cívico y Social) como de auditoría (lo que pretendía el PRO). De esta forma, de aprobarse, se sumará a "Rafaela Evalúa", el proyecto del Ejecutivo junto al CIPPEC.

LA OPINION consultó ayer sobre si esto implicaría imponer alguna partida en el Presupuesto 2017 que se vota hoy, tal cual como había pretendido hacer el FPCyS cuando presentó el proyecto del Tribunal de Cuentas. De acuerdo a lo manifestado, no será así. "Sabemos que llevará mucho tiempo de análisis, de debate. Hay que analizar bien la estructura. No queremos poner una partida de forma simbólica, sino que lo que se determine sea porque efectivamente se va a aplicar. Queremos llegar a un consenso con el DEM en este sentido", manifestó Raúl "Lalo" Bonino.