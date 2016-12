El presidente Verón firmó como jugador

LA PLATA, 29 (NA) - El actual presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, de 41 años, firmó este miércoles un contrato que lo ligará a la entidad como futbolista por 18 meses y se convirtió oficialmente en el segundo refuerzo para el técnico Nelson Vivas para el año próximo. Verón selló su vínculo como futbolista de la entidad platense en el Country Club de City Bell y durante 2017 jugará tanto el Torneo de Primera División como la Copa Libertadores mientras que recibirá a cambio un sueldo mínimo que será donado para el desarrollo del club.

El presidente de Estudiantes de La Plata y flamante refuerzo de la institución, viene entrenándose desde hace algunos meses junto al profesor Leandro De Rose para llegar de la mejor manera desde lo físico a la temporada 2017. El primer encuentro que disputará Verón con la camiseta albirroja será el próximo 8 de enero de 2017 ante el Bayer 04 Leverkusen en la Florida Cup.

Este contrato marca el regreso oficial de Verón a la actividad futbolística y su tercer ciclo como jugador en el club con el que ganó Torneos Apertura 2006 y 2010, en tanto que en 2009 conquistó la cuarta Copa Libertadores de la institución. El primer refuerzo de Estudiantes de cara a la temporada 2017 fue el zurdo Sebastián Dubarbier, quien llegó con el pase en su poder luego de su paso por el Almería de España.



PROMESA CUMPLIDA

El regreso de Verón comenzó como una promesa que el propio presidente del club le dio a los hinchas, si es que compraban palcos y plateas para la reforma del estadio de 1 y 57, donde el "pincha" quiere volver a ser local. El primer objetivo de la "Brujita" era jugar la Copa Libertadores, pero con el correr de los días se sumó el campeonato local. Verón se había retirado del fútbol en 2014, y seis meses después ganó la elección y se convirtió en presidente de la entidad platense.

El exjugador de Manchester United, Chelsea, Inter de Milán, Lazio, Sampdoria, Parma y Boca volverá a defender los colores del club de sus amores en el que se desempeñó entre 1993-1995 y del 2006 al 2012.



LO QUE DIJO

"He cumplido mi etapa de jugador, me he sacado todos los gustos habidos y por haber, esto es una yapa que la voy a disfrutar siempre. Mi objetivo y el del club es terminar el estadio, y tomar parte de un plantel en objetivos deportivos", afirmó Verón en declaraciones a Fox Sports.

Si bien no habló de la posición que ocupará dentro del campo de juego, Verón señaló que estará "para lo que se quiera y se necesite y voy a competir por un lugar, solo ser parte de un plantel".