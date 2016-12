Sigue la recesión en el sector industrial Nacionales 29/12/2016 Redacción La baja del 4,1% en noviembre reflejó una desaceleración respecto de meses anteriores.

Ampliar FOTO ARCHIVO UN MAL AÑO. La industria sigue con números negativos.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La producción industrial cayó 4,1% en noviembre en forma interanual y reflejó la persistencia de la recesión en el sector fabril, informó ayer el INDEC. Impactó fuerte en el indicador el desplome del sector textil, afectado por aperturas de importaciones y paradas de plantas, con una baja del 27,7%, y la producción de tabaco, que en noviembre tuvo una contracción interanual del 10,4%.

La baja del 4,1% en noviembre reflejó una desaceleración respecto de meses anteriores, ya que había caído 8% en octubre, 7,3% en septiembre, 5,7% en agosto, 7,9% en julio, 6,4% en junio, 4,5 por ciento en mayo y 5,2% en abril.

El ministro saliente Alfonso Prat-Gay había evaluado que en noviembre la actividad económica "mostró un punto de inflexión" al no registrar variación en el indicador del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), pero las cifras del INDEC mostraron que el sector sigue sin recuperarse. También mostraron indicadores negativos en noviembre el sector de edición e impresión (12%) la producción de acero y aluminio (9,5%), la de insumos para la construcción (6,8) y la industria metalmecánica (5,9%).

Los sectores con menor caída fueron la producción de papel y cartón (2,6%), refinación de petróleo (1,7%) y la producción de caucho y plástico (1,3%). Unicamente mostraron una leve recuperación en noviembre la industria alimenticia con una suba del 3,9%, la industria automotriz que mejoró un 1,5% aunque cae en el año un 13% y la elaboración de sustancias y productos químicos con una mejora del 0,4%, respecto de igual mes del año pasado.

Según la encuesta cualitativa industrial que realiza el INDEC con el relevamiento del Estimador Mensual Industrial (EMI), el 32,4 por ciento de las empresas, estimaron que la actividad continuará baja entre diciembre y febrero del año próximo. Otro 49,7% de las compañías anticipa un ritmo estable para ese período y otro 17,9% de las empresas prevé un aumento de la actividad industrial.

Entre las firmas exportadoras, un 59,7% de las empresas consultadas estima un ritmo estable en sus exportaciones totales entre diciembre y febrero, otro 20,9% prevé una suba en sus ventas al exterior y 19,4% opinó que disminuirán. En relación a las exportaciones realizadas exclusivamente a países del MERCOSUR, 56,9% no espera cambios, 25,4% anticipa una baja y 17,7% vislumbra un aumento.



CONSTRUCCION

EN RETROCESO

La actividad de la construcción se derrumbó 9,4% en forma interanual y arrastra en el año una baja del 13,1%, informó el INDEC. De acuerdo con las cifras del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), en noviembre los pedidos de construcción de obras privadas en los 41 municipios más importantes del país cayó 20,9% respecto de igual mes del año anterior. El indicador que arrastra once meses de variaciones negativas fue uno de los más bajos del año y revirtió a casi la mitad el desplome del 19,2% que registró el sector en octubre pasado.

La superficie a construir registrada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en noviembre una baja de 19,1% con relación al mes anterior y acumula en el año una baja de 6,7% con respecto al mismo período del 2015.

Los datos del consumo de los insumos para la construcción en noviembre muestran un salto importante del 55,1% en asfalto y del 1,8% en cemento, por el impacto de la reactivación de las obra pública. En los restantes indicadores se registraron bajas de 22,4% en artículos sanitarios de cerámica, 20,8% en hierro, 20,4%, en pisos y revestimientos cerámicos, 18,2% en ladrillos, 16,5% en vidrio y tubos de acero sin costura, 7,8% en pinturas y 7,1% en placas de yeso.

Los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado registra una pérdida en el empleo del 10,5% en noviembre respecto a igual mes del año anterior.

La información sobre los puestos de trabajo registrados en el sistema previsional registra en octubre una ocupación de 407.650 trabajadores, mostrando una reducción de más de 49 mil empleos respecto de igual mes del año anterior. Según la encuesta cualitativa realizada por el INDEC, un 13,6%, de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector aumentará durante los próximos tres meses, mientras entre las que se dedican a la obra pública, un 39,5% opinó también que la actividad aumentará entre diciembre y febrero próximo.