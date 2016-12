"Estar más cerca del público" es la propuesta de Fernando Alonso Deportes 29/12/2016 Redacción Leer mas ...

Fernando Alonso quiere una mayor apertura del paddock. El piloto de McLaren opina que "facilitar el acceso de los aficionados al paddock es uno de los puntos que mejoraría la experiencia de un Gran Premio".

El español dijo que "el espectáculo tendrá que mejorar, no sólo en la pista, sino fuera de ella" y también "será importante estar más cerca del público, ya que actualmente el acceso está muy restringido".

En declaraciones a la revista "Autosport" el piloto asturiano reconoció que "las sesiones de autógrafos son caóticas; yo creo que hay muchísimas cosas que se deben cambiar y que son fácilmente mejorables, como por ejemplo, tener una mayor interacción con los aficionados".

Alonso sostuvo que "los fans son parte del deporte también y yo creo que hay términos medios. Con demasiada gente es difícil convivir o tener una actividad normal, pero lo que tenemos ahora es un poco extremo. Incluso cuando vengo con mi familia cuesta trabajo que entren mi padre y mi madre a una carrera".

La entrada de Liberty Media podría ayudar en este aspecto a la Fórmula 1, según Alonso. "Son gente que viene de otros deportes y con mucha experiencia, así que seguramente tendrán ideas muy buenas. Nosotros estamos aquí para ayudar, para apoyar en todo lo que sea posible, y no tengo dudas que ellos seguramente desde fuera verán las cosas que hoy no funcionan".