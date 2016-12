Reto al Gobernador Nacionales 29/12/2016 Redacción Leer mas ...

NEUQUEN, 29 (NA). - El presidente Mauricio Macri advirtió hoy que el Movimiento Popular Neuquino (MPN), el partido del gobernador Omar Gutiérrez, "tiene una deuda" con esa provincia, porque a pesar de los recursos que recibió "no se ve" una "infraestructura acorde". "Espero que a esas obras que hemos impulsado también se sumen las obras que haga la Gobernación porque como también lo he hablado con el gobernador, él lo asume como una deuda pendiente", sostuvo el Presidente durante el acto que encabezó en Villa Traful, donde inauguró un centro de información turística.

Al respecto, Macri aludió a la relación entre el exgobernador Jorge Sapag con el kirchnerismo y sostuvo que "el Movimiento Popular Neuquino tiene una deuda con esta provincia, porque esta provincia debe ser una de las que más recursos tuvo en las últimas décadas y no se ve la infraestructura acorde a todos los recursos que tuvieron". El jefe de Estado reclamó más inversión provincial en infraestructura luego de enumerar una serie de obras nacionales en Neuquén, entre las que incluyó obras viales, en viviendas y "jardines de infantes".

El reto presidencial público al oficialismo neuquino fue llamativo dada la buena sintonía que demuestran Macri y Gutiérrez desde el inicio del gobierno de Cambiemos, que siempre contó con el mandatario del MPN como un aliado.

En el Congreso, Gutiérrez siempre puso a los legisladores que le responden a disposición del oficialismo y concurrió personalmente al Senado a respaldar el proyecto de pago a los fondos buitre y a rechazar la iniciativa opositora para modificar el Impuesto a las Ganancias.