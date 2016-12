Detalles escabrosos Policiales 29/12/2016 Redacción Leer mas ...

Durante la audiencia en Santa Fe, se dieron a conocer detalles del cuádruple crimen que siguen generando mayor conmoción. Entre ellos, se confirmó que Gustavo Dusso -ex suegro del asesino- recibió 18 puñaladas y su hija Camila, 15. Mientras todo ocurría, uno de los hijos que el imputado tiene en común con Romina Dusso, le pedía a gritos “que no le hiciera nada a su mamá”.

En tanto, Brisa, una chica de 18 años que estaba de visita en el departamento de los Dusso quedó frente a frente con el asesino luego de que apuñalara a su amiga Camila. “Marcos, yo a vos no te hice nada”, le dijo la jovencita. “Tenés razón”, reconoció él, y le perdonó la vida.