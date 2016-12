Fin de año con Milagro

Alberto Fernández confirmó hoy que pasará año nuevo junto a Milagro Sala en la cárcel donde está detenida. "La voy a ver el 31", dijo el exjefe de Gabinete y consideró "injusta" la detención de la dirigente jujeña.



"La voy a ver el 31. Yo no la conozco a Milagro Sala, no conozco a la agrupacón de ella ni la responsabilidad que le cabe. Pero si conozco que no debe estar detenida porque las leyes argentinas dicen que nadie esta obligado a soportar el estado de detención en la situación del proceso", señaló en diálogo con AM 750, con Federica Pais y Sofìa Caram, tal lo replica esta tarde la agencia Derf.



Además, Fernández señaló que "he descubierto que hay una Argenitna latente que me asusta porque la cantidad de gente que me dijo que no vaya 'porque no te conviene', 'porque algo habrá hecho para estar ahí', y todo eso me recordó a los años de los militares. Acá no cargo tintas sobre el Gobierno, estoy cargando tintas sobre la sociedad".



El exfuncionario de Néstor Kirchner reiteró que "es injusto" que esté detenida. Y si bien dijo "no sé cuanto comparto ideologicamente con Milagro Sala, no sé si es culpable o inocente, pero no voy a dejar que se repita la historia en la Argentina donde vemos a alguien detenido y por el solo hecho de que no se parece a nosotros, hacernos los distraídos".



Por último, remarcó "voy a ir porque creo en el Estado de Derecho y estoy convencido de que están haciendo un abuso".