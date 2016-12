¿Cómo se llamaba "el Chavo del 8"? es una pregunta que todos en algún momento nos hicimos, sobre el origen del niño pobre que se resguardaba en el barril. Y aunque los mitos sostienen que no vivía adentro del barril sino en el departamento 8, por eso su nombre, nadie lo confirmó.



LA VERDAD EN UN LIBRO



Roberto Gómez Bolaños, creador e intérprete de "el Chavo", escribió un libro en 1995 donde contó todo eso que queremos saber, recuerda hoy Diario Registrado.



"El diario de el Chavo" revela los secretos más profundos, como su verdadero nombre: Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi.



En el libro cuenta que no tuvo relación con su padre, pero sí con su madre, que lo dejaba en una guardería mientras trabajaba.



Un día no volvió a buscarlo y fue derivado a un orfanato, del cual se escapó años después.



Lo demás, se memora en cada una de las series protagonizadas por "el Chavo del 8".