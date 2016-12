¿Colón viene por Gudiño?

¿Qué será del futuro de Gabriel Gudiño? ¿Se quedará seis meses más en Atlético de Rafaela? La dirigencia de la ‘Crema’ reconoció que harán uso de la opción de compra (250 mil dólares) y pondrían una cláusula de salida por un monto que aún no trascendió. Lo claro es que al volante, goleador del equipo de Chocho Llop con 4 goles, aparece en el radar de varios clubes de Primera División. Desde Alberdi también advirtieron que la idea es mantener el plantel hasta junio 2017.

Ayer, Gudiño habló en radio LT9 de Santa Fe y reconoció un contacto con Colón: “Me llamó una persona muy conocida del club, que tengo una amistad muy grande y me preguntó si a mí me interesaba y para que le cuente cuál era mi situación y quedaron en hacerle una oferta al club cuando esté nuevamente todo en ruedo”. La pregunta fue dirigida por un supuesto interés de Unión, para lo cual Gudiño manifestó: “La verdad que no sabía nada de Unión pero sí me habían llamado de Colón hace dos semanas”.

Cuando fue consultado por la posibilidad de llegar a alguno de los clubes de la capital provincial, Gudiño declaró: “Sí, la verdad que sí. Gracias a dios tuve un lindo semestre, me fue bastante bien y siempre sostengo que hay que aprovechar el momento. Ahora estoy disfrutando de estos días que tengo y luego pensando en que voy a hacer de mi futuro, la idea es buscar la comodidad mía y de mis hijos que siempre pienso en lo mismo y después seguir con mi carrera futbolística y si es posible agradecerle al club e irme el próximo semestre”.

El buen semestre que tuvo Gudiño en Atlético hizo que varios clubes prestaran atención y en lo referido a su situación contractual con la ‘Crema’, el cordobés de Porteña señaló: “Tengo una opción de compra por un porcentaje del pase que habíamos hecho cuando llegue y ellos van a hacer uso de la opción, poniendo una cláusula para que me pueda ir en diciembre o enero”. ¿Existe una posibilidad de salida? “Tuve una reunión con ellos (dirigentes de Atlético) antes que termine el año y la idea era no cerrarme las puertas ni nada por el estilo y que iban a poner la cláusula para que me pudiera ir si así lo quería yo o si me convencía alguna oferta o algo por el estilo”. Y advirtió: “Desde que terminó el campeonato no hablé más con nadie y no me puse más en contacto, quedamos en esperar hasta el año que viene y pensarlo bien tranquilos. Se puede llegar a negociar”.

Por último, y más allá de que todo parezca indicar que el futuro de Gudiño podría estar lejos de Atlético, le consultaron sobre el semestre que pasó y lo que se viene y la difícil misión de permanencia que tiene Atlético de Rafaela por delante. “Desde el primer momento que vinimos supimos que teníamos que sacar la mayoría de puntos que se podía y sabíamos dónde estábamos parados. Estos 6 meses nos pusimos como meta eso, sacar la mayor cantidad de puntos posibles y después ver lo que pasa pero creo que tenemos equipo y material como para pelearla hasta lo último”.