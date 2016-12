Blanqueo: llegó al récord de U$S 90.000 millones Nacionales 28/12/2016 Redacción Prat-Gay dijo que el blanqueo fue un éxito y que su misión en el Gobierno "está cumplida".

Ampliar FOTO NA DESPEDIDA. Abad junto a un distendido Prat-Gay.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El saliente ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, anunció ayer que hasta ahora ingresaron al blanqueo de capitales un récord de 90 mil millones de dólares y que se recaudaron 82 mil millones de pesos por penalidades, calificando la operación como un "éxito indiscutible" de su gestión y "la más importante de la historia".

En la que denominó como la última conferencia de prensa como ministro y en la que hizo un balance elogioso de su mandato, Prat-Gay dio detalles del Régimen de Sinceramiento Fiscal junto con el jefe de la AFIP, Alberto Abad. "Estamos acá una vez más con Alberto recordando, incluso, la primera conferencia de prensa que hicimos un año atrás. Dije que veníamos contentos a anunciar el fin del cepo y hoy venimos con esta misma alegría a anunciar el extraordinario éxito del blanqueo de capitales que no terminó pero entra en una etapa final desde enero", afirmó Prat-Gay, el día después de que el presidente Mauricio Macri le pidiera la renuncia.

Distendido, el ministro anunció: "Hasta ayer a las 18:00 ingresaron 90 mil millones de dólares de activos, equivalente a 1 billón 333.000 millones de pesos, de argentinos que decidieron acogerse a este programa". Puntualizó que los 90 mil millones de dólares representan un 17% del PIB y que los 82 mil millones de pesos por penalidades equivalen al 1% de la actividad y que se abrieron 112 mil cuentas bancarias.

Señaló que se registraron 235 mil declaraciones juradas, se suscribieron bonos por 560 millones de dólares, principalmente el más largo de 7 años y afirmó que la operación "supera cualquier blanqueo de la región, incluidos los de Brasil y Chile".

"Es un éxito indiscutible, es una señal de que las cosas están cambiando en la Argentina. Va más allá de un equipo económico", puntualizó y comparó con los resultados del blanqueo llevado a cabo durante el kirchnerismo, en el cual se declararon 2.600 millones de dólares. "Este ejercicio, que todavía no culminó, es 35 veces superior respecto de declaraciones de activos en el Gobierno anterior", insistió y subrayó que el blanqueo "es casi el doble de los 52.500 millones de dólares que obtuvo Brasil".

Por su parte, Abad precisó que para el éxito de la operación "hubo un contexto internacional amigable, se nos alinearon todos los planetas". Indicó que en el organismo estuvieron dedicadas a esta operación unas 22 mil personas y sostuvo que 3 millones de personas ingresaron al sistema para obtener información.

"A los remolones de la primera ola, los va a motivar la segunda ola", indicó el funcionario y dijo que de las 1.700 personas con propiedades en Estados Unidos el 70 por ciento se incorporó al blanqueo. Señaló que se declararon unos 18 mil inmuebles en el exterior por 3.551 millones de dólares, equivalentes a 200 mil dólares por cada uno.



FONDO DE GARANTIA

DE ANSES

La ANSeS no necesitará recurrir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) "para cumplir con la ley" de reparación histórica el año próximo, gracias al blanqueo de capitales, que ya suma 90.000 millones de dólares. "La recaudación le va a dar a la ANSeS los recursos que necesita. No va a necesitar recurrir al FGS para cumplir con la ley a lo largo de todo 2017", enfatizó Prat-Gay.

El aún ministro dijo que la recaudación de 82 mil millones de pesos por penalidades "le va a dar a la ANSeS los recursos que necesita y un poco más, de manera tal de que no va a necesitar recurrir al Fondo de Garantía para cumplir con la ley, por lo menos durante todo el 2017".