Primera egresada de Ciencia Política en UCES Información General 28/12/2016 Redacción Se trata de Janise Lamas.

Ampliar FOTO UCES EGRESADA./ Humberto Giobergia, Rodolfo Arancibia, Janise Lamas y Mauricio Caussi.

Janise Lamas se convirtió la semana pasada en la primera egresada de la Licenciatura en Ciencia Política y de Gobierno que se dicta en la sede Rafaela de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Fue tras dar su examen final ante una mesa integrada por el coordinador de la carrera, Mauricio Caussi, el titular de la cátedra Seminario de Investigación y Metodología de Investigación, Rodolfo Arancibia, y el profesor de la materia Gobierno Federal, Provincial y Local, Humberto Giobergia.

La última materia que rindió Lamas fue, precisamente, Seminario de Investigación que consiste en la presentación de un trabajo escrito y en un examen oral que aprobó el jueves último y de esa manera se transformó en la primera profesional de la Licenciatura en Ciencia Política y de Gobierno de UCES Sede Rafaela.

El coordinador Caussi expresó su satisfacción en la cuenta de la carrera en la red social Facebook. "A fines de 2010, con la asunción de Germán Burcher como nuevo secretario académico, juntos tomábamos la decisión de afrontar el desafío de lanzar una nueva carrera en UCES sede Rafaela. Con el mismo criterio que siempre tuvo UCES: carreras no tradicionales y que complementen la oferta académica local y regional. Y en este caso particular, convencidos de la importancia que posee para mejorar la calidad de la política, tener dirigentes y funcionarios formados especialmente en la materia", subrayó.

Asimismo, destacó que "hemos trabajado duro en estructurar la carrera, en difundirla, en sumar docentes calificados. Hoy, si bien nos cuesta más que nunca sostener esta oferta académica no tradicional, también tenemos el mejor de los resultados: nuestra primera egresada, Janise Lamas, que el pasado jueves aprobó Seminario de Investigación de manera destacada, y que ha hecho una carrera formidable, superando incluso muchas dificultades. Gracias a todos los que han aportado, con las mejores intenciones, su granito de arena para que esto sea posible".