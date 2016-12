Miguel A. Ricci, productor agropecuario seriamente preocupado por su sector

Un productor agropecuario de Santa Clara de Saguier, Miguel A. Ricci nos visitó para poner de relieve una grave situación por la que atraviesa el sector rural de este distrito.

El productor manifiesta su malestar por lo que considera un abandono de la Provincia hacia los productores en general, relatando específicamente la situación que los tiene como protagonistas

En tal sentido nos hizo saber que "hace más de treinta años que estoy en la lucha, y tanta lucha al final conseguí hacer una obra, en el bajo Ricci, que pertenece a una cuenca que está en parte en Santa Clara de Saguier -el 60%, incluso de la planta urbana- y en Colonia Cello y Plaza Josefina, cuenca que recibe el 50% o más, desde la ciudad de San Francisco, en total son unas cinco mil hectáreas que vuelcan desde la provincia de Córdoba a nuestra provincia ".

Amargamente se quejó que "los gobiernos de ambas provincias firmaron un convenio, durante la gestión de Bonfatti, en él se estipulaba hacer un alteo, para controlar, Córdoba hizo todo, incluso está mejorando los desagües, y nosotros al no tener ninguna respuesta, la Provincia no puso ni un centavo, hizo el despliegue técnico y quería que se cedan alrededor de sesenta hectáreas para un canal, que tiene una longitud de 29 kilómetros y desemboca en el Vila-Cululú, como no había forma que la Provincia ponga los fondos, los pusimos todos los productores, a través de una Ordenanza de la Comunas de Santa Clara, Colonia Cello y Josefina, los productores hicimos una asamblea y el 95 % dijo que sí".

Más adelante hizo saber que "pagamos a una empresa privada, la contratamos nosotros y la pagamos nosotros, así que ahí la Provincia no tiene nada que ver. La obra se hizo hasta el límite con San Francisco. No se hizo como se debía, tenía que ser más ancha, la hicimos un poco más angosta para poder llegar a la parte baja, a la empresa le hemos pagado unos cinco millones de pesos. La empresa se portó muy bien con nosotros y la Provincia trajo sólo algunos nodos, algunos puentes que no están completos, la Provincia se borró, no puso un peso para la canalización.

"Pero hay un convenio con la provincia de Córdoba en el que se permite la utilización de nuestra canalización. Se donaron 60 hectáreas, o sea que la Provincia se ahorró alrededor de 600 mil dólares.

Aseveró luego "la Provincia ni siquiera se molestó en pedir la donación de esos terrenos, tuvo que ir el jefe comunal de Santa Clara de Saguier a pedir los terrenos, nosotros contratamos la empresa e hicimos el canal, al que le faltaría ensanche.

"Tuvimos una inundación terrible en 2015 y 2016, gracias a la obra no se inundó el pueblo, la masa líquida cubrió 45.000 hectáreas.

"Pese a ello, debemos remarcar que gracias a ese canal ahora pudimos sembrar, y está todo brotado" .

"Un técnico de hidráulica vino, hizo la medición y dijo que ahora hay que limpiarlo, ya que el canal necesita mantenimiento, ya que tiene yuyos, y si se produce una lluvia grande sufriremos nueva inundación, y si esto sucede, los productores estamos dispuestos a iniciar un juicio a la Provincia, nos patrocina el Dr. Rondina".

"Nosotros no aspiramos a hacer el juicio, lo que queremos es que se haga la limpieza para evitar la inundación".

Por otra parte aseveró que "estamos dispuestos a pagar esta obra, porque si esperamos de la Provincia, no lograremos nada".

"La Provincia prometió traer máquinas, trajo una sola que estuvo en enero, un mes de descanso en Santa Clara, nosotros ni queremos que la Provincia traiga las máquinas, contrataremos una empresa privada , que nos sale más barato, lo único que pedimos es hacer la empresa del canal ".