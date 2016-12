"No hay agua, ni tampoco respuesta" Locales 28/12/2016 Redacción Así lo expresó el diputado Mirabella, tras presentar un proyecto para que se instale en Rafaela una oficina del ENRESS.

El diputado provincial Roberto Mirabella presentó un proyecto de comunicación en el que solicita que Rafaela tenga una oficina del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS). Se trata de un nuevo intento del legislador por resolver la angustiante situación que los rafaelinos atraviesan desde hace muchos años. El creciente deterioro del servicio tuvo situaciones límites entre octubre de 2015 y marzo del corriente año, lapso de tiempo en el cual vastos sectores de la ciudad sufrieron situaciones apremiantes por la baja, o casi nula, presión de agua.

“La obra de acueducto prevista para la ciudad, que ha sido anunciada innumerables veces por los dos últimos gobernadores de nuestra provincia aún no ha comenzado”, sostuvo el diputado, añadiendo que “es de suma importancia contar con la presencia de una oficina del ENRESS en la ciudad, para que los ciudadanos tengan la posibilidad de encauzar los reclamos pertinentes ante un servicio que en las actuales condiciones de funcionamiento es de provisión deficitaria”.

Mirabella presentó previamente un proyecto de comunicación que demanda un informe de parte del Poder Ejecutivo, a través del ministerio de Infraestructura y Transporte y en referencia al ENRESS. Dicho informe se encuentra aún sin respuesta, por lo que el legislador dijo: “Esta situación es preocupante, teniendo en cuenta que el agua potable es un elemento vital para el ser humano y, ante los reclamos suscitados por clientes e instituciones, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios no ha dado respuestas efectivas a los mismos. El cuadro de situación es crítico y parece no tener posibilidades de ser revertido”.