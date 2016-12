Viejo Mercado: lugar visitado por más de 24.000 personas Información General 28/12/2016 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO MUNICIPIO VIEJO MERCADO./ Jerónimo Rubino, María Josefa Sabellotti, Tatiana Santori, Luciana Tessio, Julia Davicino y Luis Castellano.

En la mañana de ayer, en instalaciones del Complejo Cultural, se realizó el cierre de las Agendas del Viejo Mercado. Ante un público diverso integrado por directivos de escuelas, representantes de organizaciones e instituciones de la sociedad civil, funcionarios municipales y periodistas, el intendente Luis Castellano junto a la secretaria de Cultura, María Josefa Sabellotti, realizaron un balance de lo acontecido este año en el lugar.

Como bien se sintetizó durante la conferencia, fueron tres temas -Memoria, Libertad e Identidad-, un año y muchos encuentros, caracterizados por el trabajo coordinado entre áreas, la participación de más de 30 instituciones, y tres agendas de propuestas inclusivas y participativas, en las que convivieron dispositivos lúdicos e interactivos, charlas y conferencias, muestras y exposiciones, espectáculos infantiles, shows musicales, proyecciones de cine, talleres, publicaciones y festejos populares. Todo en el marco de la promoción del espíritu crítico y la multiplicidad de miradas.

La Secretaria de Cultura describió el año como "muy lindo, intenso, de mucho trabajo", e hizo hincapié en "una de las grandes particularidades que ha tenido y es que fue un trabajo articulado entre las secretarías de Educación, a cargo de Jerónimo Rubino, y de Cultura, a cargo de María Josefa Sabellotti; y las subsecretarías de Gestión y Participación, a cargo de Julia Davicino, y de Comunicación Pública, a cargo de Tatiana Santori. Creemos que esta forma de trabajo constituye una de las razones por las cuales hemos logrado que la gente que no conocía el Complejo, que no se animaba a acercarse o no tenía interés en venir a participar de las propuestas, se haya acercado". También participó Luciana Tessio, coordinadora del Complejo Cultural del Viejo Mercado.

En este sentido, destacó que "uno de los objetivos fue pensar actividades con determinados contenidos, pero sobre todo, con propuestas participativas para que la gente no sea un espectador más sino que participe aportando ideas y propuestas, dejando su impronta, dialogando a partir del arte y a partir de muchos otros medios". Y, fundamentalmente, "posicionar al Complejo Cultural Viejo Mercado fue la consigna que nos dejó el Intendente desde un primer momento, cuando nos reunió".



MIRADAS DISTINTAS

Al detenerse en la modalidad de trabajo, Sabellotti reconoció que "a nosotros nos gusta la discusión en el buen sentido, donde se construye con miradas distintas, conteniendo a la diversidad. Eso no se hace sino a partir de discusión, confrontación de ideas, siempre buscando un lugar común, el que construye. Así se fue generando el diálogo primero entre nosotros, con los grupos de las Secretarías y después con muchos grupos de la ciudad. Y todavía nos falta incorporar muchos más. Creo que esta fue una primera etapa que tenemos la intención de fortalecer y seguir trabajando".

Antes de invitar a los y las presentes a la proyección de un video-balance, mencionó: "Un número no menor es la cantidad de gente que ha venido. Han sido aproximadamente 24.500 personas entre todas las actividades que hemos generado en las tres agendas y donde se vieron involucradas muchas dependencias del municipio. Estamos muy contentos con los logros. Creemos que hay mucho más por hacer y queremos seguir por este camino".

Tras la proyección, el Intendente tomó la palabra, brindando un "agradecimiento a todos los que trabajaron. La verdad que han hecho un trabajo extraordinario entre las Secretarías, Subsecretarías y desde la coordinación del Complejo. Me sorprendió positivamente en la calidad y en la cantidad".

Destacó como lo más interesante, que las agendas se hayan construido "junto con las instituciones. Nosotros decimos "Hacemos Juntos" y hacer juntos la ciudad de Rafaela y la Agenda del Viejo Mercado implica la diversidad de no estar de acuerdo en temas. Este es un espacio público y se hace lo que la discusión, el debate y la participación de distintas voces proponen para hacer".

"Este es un espacio maravilloso, un espacio de arquitectura, un espacio público-urbano. Quien lo visita queda maravillado. El problema que teníamos era que venía poca gente y este fue nuestro desafío: que se llene de almas, de corazones, que se rescate la historia del Viejo Mercado como ese lugar en donde se encontraba la gente para comprar diversas cosas, un lugar popular. Ese desafío de romper las barreras de la cultura, el arte, la arquitectura, la pintura, el teatro y hacerlo bien amplio y diverso, es el gran desafío que comenzamos a andar este año. Recién empezamos y me parece que vamos por buen camino", aseveró Castellano.

"Mientras más calidad le demos a los espacios, cuando tengamos más lugares como este, como la Escuela de Música, la ciclovía de Aristóbulo del Valle, como el Parque Balneario, cuanta más calidad tengan, la gente los va a usar masivamente. Y es importante que nosotros lideremos esos procesos", concluyó el Intendente.