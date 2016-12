Massa y Stolbizer afianzan su alianza Nacionales 28/12/2016 Redacción Se presentaron como una "alternativa política" para las próximas elecciones.

Ampliar FOTO NA ALIADOS. Massa y Stolbizer en el Hotel Meliá.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Los líderes del Frente Renovador, Sergio Massa, y del GEN, Margarita Stolbizer, encabezaron ayer una conferencia de prensa conjunta en la anticiparon que "caminarán juntos" en 2017 en pos de construir una "alternativa política" que tenga como norte la "distribución del ingreso". "La Argentina necesita una alternativa política para que la gente la pase mejor no sólo a partir de 2019, si nos toca ser Gobierno, sino de 2017, a partir de propuestas e ideas", afirmó Massa durante la conferencia realizada en el Hotel Meliá, en el centro porteño, donde repasó el trabajo parlamentario en conjunto con el interbloque Progresistas y anticipó los ejes de la agenda legislativa que van a impulsar en conjunto en 2017.

El diputado nacional sostuvo que hay que "romper con la trampa de que nos gobierna el populismo y la corrupción o el ajuste que gobierna sólo para los ricos", y agregó: "Aspiramos a construir una alternativa desde el Parlamento, con trabajo conjunto, que nos permita que los grandes protagonistas sean la clase media y los trabajadores".

En varias oportunidades, Massa se mostró muy crítico del Gobierno, al que acusó de haberse "preocupado demasiado" durante todo el año por "los que más tienen", descuidando a los más vulnerables, que "la pasaron mal en 2016". Tras recordar que la economía culminó el año con 40 puntos de inflación y tres puntos de recesión, el tigrense remarcó que el Gobierno "no pudo encontrar el rumbo para que los argentinos no pierdan".

No obstante, Massa aclaró que durante todo el año el Frente Renovador tuvo una actitud "muy responsable" en la Cámara baja, aportando "gobernabilidad", y que ese seguirá siendo el camino a recorrer de cara al futuro inmediato.

Por su parte, Stolbizer señaló que el 2016 fue un año de "conocimiento" político entre ambas fuerzas que deja como saldo una consolidación de la sociedad, la cual todavía debe recorrer un trecho para convertirse en un frente electoral efectivo. "De Massa le reconozco generosidad en el liderazgo. Tiene un equipo técnico profesional excelente. Esto no significa que estemos en medio de una alianza indisoluble, pero yo he ganado en confianza", valoró la dirigente progresista.