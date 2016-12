Actividad "Nochebuena para todos Rafaela" Información General 28/12/2016 Redacción Propone vivir una Navidad distinta, una Navidad especial donde podamos abrirnos a la realidad de familias de escasos recursos armando una caja de Nochebuena.

La Asociación de Padres y el Consejo Directivo del Colegio “San José” de Rafaela el año pasado, con motivo de los 90 años, pensaron en una actividad solidaria y misionera.

Es por eso que tomaron la idea de “Nochebuena para todos”, que es un gesto solidario que se venía realizando desde hace varios años en Buenos Aires y en distintos lugares de nuestro país.

Así surge “Nochebuena para todos Rafaela” que fue muy bien recibido por toda la comunidad, motivo por el cual se decidió realizarlo nuevamente este año sumando a la comunidad del Colegio Misericordia.

¿Qué es Nochebuena para todos Rafaela? ¿O en qué consiste?

“Nochebuena para todos-Rafaela” propone vivir una Navidad distinta, una Navidad especial donde podamos abrirnos a la realidad de familias de escasos recursos armando una caja de Nochebuena.

A través de la caja de Nochebuena compartimos una cena navideña y nos acercamos a la vida de otra familia que no sólo tiene carencias materiales sino también una gran necesidad de amor y de reconocimiento.

La caja es un verdadero encuentro entre las familias que preparan y las familias que reciben la cena de Nochebuena. Las familias reciben un regalo muy especial y no lo que está acostumbrada a recibir todo el año. Es un gran gesto de amor donde dos familias se unen para compartir la Navidad, promoviendo así la participación de todos y aspirando a una sociedad más inclusiva.

Para este proyecto se contó con la colaboración de Cáritas, por su gran experiencia, y compromiso con los que menos tienen, el Hogar Don Orione y la Casita del niño. Ellos proporcionaron los nombres y edades de los integrantes de varias familias, para que reciban, además de todos los alimentos, un regalo, una tarjeta (que pedimos que la confeccionen los chicos por ejemplo), etc, con su nombre.

Además, la familia que prepara la caja se compromete a rezar por la familia que se les asignó y lo mismo se les pide a quienes reciben, generando un gran puente de amor que prepare los corazones de todos para recibir al Niño Jesús.

Los interesados pueden visitar la página web: www.nochebuenaparatodos.com.ar.