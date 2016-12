La Nación giró fondos para cubrir el déficit previsional

El gobierno de Santa Fe recibió el pasado lunes una transferencia de 810 millones de pesos correspondientes al financiamiento parcial del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. Ello es merced a un acuerdo firmado el jueves pasado entre el gobernador Miguel Lifschitz y el director Ejecutivo de ANSeS (Administración Nacional de Seguridad Social), Emilio Basavilbaso.

En el transcurso del presente año, ANSeS desarrolló una auditoría que de acuerdo a sus pautas metodológicas arrojó un déficit de $ 1398 millones para el ejercicio 2015, siendo que el déficit financiero del organismo ascendió en dicho ejercicio a $ 1869 millones.

El ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, valoró positivamente la firma del acuerdo ya que “supone retomar el cumplimiento de compromisos oportunamente asumidos por el Estado Nacional y que no se venían efectivizando”.

El funcionario resaltó también que “el acuerdo firmado no implica cambio alguno en el régimen normativo del sistema previsional de la provincia, ni promueve ninguna modificación en su administración, es decir que no altera los haberes previsionales de los jubilados y pensionados, tanto actuales como futuros”.

Las negociaciones se desarrollaron en el marco de los compromisos asumidos por el Estado nacional en el Pacto Federal de 1999, que impone a la Nación la obligación de financiar con aportes del Tesoro Nacional los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos. En este sentido, la provincia de Santa Fe recibió el último desembolso en el año 2007.

El acuerdo suscripto es fruto de las gestiones realizadas en forma conjunta por las autoridades del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, específicamente a través de la subsecretaría de Seguridad Social y de la Caja de Jubilaciones.