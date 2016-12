Mársico: "Es saludable y hace a la transparencia" Locales 28/12/2016 Redacción LOS CONCEJALES OPINARON

El concejal del PDP, Lisandro Mársico, fue uno de los que más insistió en mantener un encuentro de este tipo. Aferrado a sus ideales, Mársico ya había planteado en su momento que "una de las condiciones para votar el Presupuesto 2017 es que se nos explique punto por punto cómo va a ser utilizado", pidiendo referencias y una interacción con el mismo.

"Recibimos la información que habíamos requerido y estaba prácticamente completa. Me parece que era necesario y era algo que nosotros veníamos pidiendo", expresó el concejal ayer al término del encuentro.

En cuanto al transcurso de esa reunión, el representante del PDP manifestó que "todo lo que se había escrito se fue explicando en forma verbal y con la interacción de nosotros. Esto es bueno y es saludable, hace a la transparencia y es muy bueno. Nunca había pasado esto antes", dijo.

Desde hace un tiempo se venía manifestando en diferentes medios que esta era una de las condiciones que había pedido el partido, para poder votarlo: "que se expliquen todos los programas y estamos en principio conformes y en condiciones de votarlo el jueves. Este ejercicio, de esta forma, es darle transparencia a la inversión futura de los recursos del año 2017", expresó Mársico que concluyó diciendo: "yo había sido el que más hincapié hizo en los programas y subprogramas. Además plantee algo sobre el presupuesto participativo, entendiendo que no se debe dejar ese margen entre el 5 y el 10%, pero no es una cosa que fuera gravitante para la votación, y me lo prometieron tratar el año que viene".



"VA MEJORANDO"

Hugo Menossi, del PRO, dijo que durante la reunión "se hicieron algunas salvedades y algunas cuestiones de las que hemos tomado nota. Siempre hablamos de presupuesto, no es algo taxativo y exacto. Son cuestiones que nosotros tenemos que ir charlando y conversando. Pero es bueno que estén todos los funcionarios contando todo. Es un aporte valioso de parte del Intendente, y es saludable que cada uno de ellos defienda su propio presupuesto", expresó y añadió: "año a año se va mejorando la presentación, las explicaciones de los funcionarios son más completas, se acerca un poco a lo que pedimos en 2014 cuando solicitamos por ordenanza las explicaciones, al igual que lo tiene Sunchales, en donde los funcionarios exponen y defienden en sesiones extraordinarias el presupuesto de cada Secretaría. En cuanto a la gestión desearía que se realicen obras pendientes, por ejemplo hace 4 años pedí calle Bicentenario de la Patria, o hace 2 pedí ripio con cordón cuneta en calle Peterlín de barrio San José, por enumerar algunas. En cuanto al Intendente le solicitaría ser más austero y no gastar en cuestiones totalmente superfluas", destacó, sobre este encuentro que "fue muy tranquilo y con mucha información".