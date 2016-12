Cartelera de novedades Suplemento Jubilados 28/12/2016 Redacción Leer mas ...

ASOCIACION DEPARTAMENTAL

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

* Entrega de bolsones: será este jueves 29 de diciembre de 8 a 11 horas el bolsón de PAMI del mes de diciembre, en su local de calle Alvear 621. Los beneficiarios deberán presentarse con el último recibo de cobro. Si no retiran el bolsón ese día, los mismos serán entregados a los beneficiarios en lista de espera. No comprometa al personal, según informó su presidenta Elba Martino.



CLUB DE ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

* El Club de Abuelos de calle Palmieri realizará una cena y baile el sábado 14 de enero con la animación de "El Príncipe del acordeón" y la "Onda Kuartetera" de Germán Vega de Rafaela. Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 426817 – 434547 – 428255.



CLUB DE LOS

ABUELOS UNIDOS

* El Club comunica a todos los socios que se ha incorporado el servicio de Podología, a cargo de Mariela Perren (Mat. 619), con atención a domicilio. Este servicio tendrá un 30% de descuento para socios. Turnos al teléfono 15 325493.



ANSES: SOLO CON

DNI TARJETA

* La ANSeS recibe solamente el DNI Tarjeta como constancia de identidad para la realización de trámites. De esta manera, la Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica y DNI Verde dejaron de tener validez luego del 31 de marzo, con la única excepción de los mayores de 75 años y personas con discapacidad declarada judicialmente que podrán seguir utilizándolos. Es por disposición del Registro Nacional de las Personas. Si no lo tuviera indicado y no existiera en la Base de Datos de la ANSeS, el CUIL se asignará cuando la persona se presente en el organismo para realizar un trámite relacionado con la Seguridad Social. El número de CUIL es la identificación que se otorga a todo trabajador al inicio de su actividad laboral en relación de dependencia.



CUENTA GRATUITA

* La ANSeS abona los haberes de todos los jubilados y pensionados nacionales y titulares de las Pensiones No Contributivas mediante la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social, en los bancos que cobran habitualmente. Esta cuenta constituye una caja de ahorro gratuita, sin costo de mantenimiento ni comisiones bancarias, e incluye una tarjeta de débito que puede ser utilizada en cualquier cajero automático del país. Con ella, se realizan extracciones libres, compras con reintegros y descuentos, pagos de impuestos y servicios o transferencias por Internet. En el caso de que la entidad bancaria quisiera cobrar una comisión o gasto por la apertura o mantenimiento de la Cuenta Sueldo, el titular deberá realizar la denuncia correspondiente ante la ANSeS.