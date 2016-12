La última sesión del año

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Esta mañana, a partir de las 10:30 el cuerpo legislativo local llevará a cabo la última sesión ordinaria del presente año. En la oportunidad los ediles se abocarán a la consideración del orden del Día que se detalla seguidamente:



Tras la aprobación del acta del anterior encuentro se oirá el informe de la presidencia, seguidamente tomarán conocimiento de la correspondencia recibida y luego analizarán los siguientes asuntos:



ASUNTOS OFICIALES

Decreto presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal a título informativo:



Nº 2537/2016: Otorga el Retiro Especial a la agente Mónica Pochón, a partir del 01 de abril de 2017.



Proyectos de Ordenanza emanados del Departamento Ejecutivo Municipal:

* Autoriza a la empresa TELECOM a hacer uso y ocupación de la vía pública con obras de infraestructura subterránea en la zona indicada en los Planos de Obra.

* Deroga Ordenanza N° 2579/2016. Establece el Organigrama de la Municipalidad de Sunchales.



Despachos de Comisión del Concejo Municipal en pleno sobre Proyectos de Ordenanza emanados del DEM:



* Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a constituir Contrato de Fideicomiso Público: “Plan de Reconstrucción de Pavimento Urbano”.-



* Establece la Factibilidad Técnica de ser incorporada al Area Urbana de la ciudad de Sunchales la fracción de terreno del Lote 42, con una superficie total aproximada de 49.477,70 m2, propiedad de Liliana María Tita, Estela María Tita y Carlos Antonio Tita y Francisco Alberto Tita.



* Afecta al uso de calle pública el Lote A polígono A, A16, B16, C16, D16, A15, B15, C15, D15, A14, B14, C14, C, B, A, de 7.279,76 m2, propiedad de la Municipalidad de Sunchales.



Proyectos presentados por el Concejo Municipal en pleno:



* De Resolución: Acepta sin observaciones el Decreto Nº 2536/2016, emanado del Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el Convenio suscripto en fecha 19 de Octubre de 2016 entre la Municipalidad de Sunchales y los municipios y comunas que conforman el Ente de Coordinación Area Metropolitana Gran Rafaela - ECOM RAFAELA.-



* De Ordenanza: Establece único sentido de circulación para las calles Brasil, Perú, Paraguay, Actis, Zeballos y Alem, y única mano de estacionamiento permitido para las calles Brasil, Perú, Paraguay y Actis.



* De Ordenanza: Modifica los artículos 1º), 3º) inc. A), 6º), 8º) inc. B) y 16º) de la Ordenanza Nº 2431/2014 – Dispone medidas preventivas y/o sancionatorias en materia de nocturnidad.