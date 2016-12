Esperando el retorno

El plantel de Ben Hur, aunque no está todavía plenamente confirmado en cuanto a la fecha, estará regresando el 4 de enero a los entrenamientos de cara a la disputa de la Copa Argentina, donde tiene ya programados los encuentros de la primera fase de la etapa regional ante Tiro Federal de Rosario, el 22 de enero como local y el 28 del mismo mes en Rosario.

Lo que a una semana del reencuentro es una incógnita, pasa por la disponibilidad de jugadores (sobre todo entre quienes no pertenecen al Club) que dispondrá para trabajar el entrenador Gustavo Barraza, junto a su ayudante Gustavo Kestler y el preparador físico César Bessone.

Todo dependerá de las opciones que encuentren esos futbolistas para moverse en el venidero semestre, donde Ben Hur no jugará a la espera del comienzo del nuevo Federal B.



FESTEJO INFANTIL

La Subcomisión del Fútbol Infantil de Ben Hur cerrará este año con una gran cena, será este viernes 30 de diciembre en el Campo de Deportes de la institución, donde habitualmente se desarrolla la actividad de las infantiles. Además, se despedirá a la categoría 2004 que el próximo año formará parte de Divisiones Inferiores.

La cena será a la canasta con entrada libre y gratuita, también se podrán adquirir choripanes o hamburguesas en el predio ya que habrá servicio de cantina, donde además se expenderá bebida. El evento contará con diferentes espectáculos y muchas sorpresas. Los interesados deberán confirmar con antelación a los diferentes delegados de cada una de las categorías.