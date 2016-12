El gran momento de Vildoza en Libertad

Dentro de una campaña que recién en el final del año empezó a enderezarse tras un arranque complicado, Libertad de Sunchales tiene un jugador que motiva cada vez más elogios en el ámbito de la Liga Nacional: José Vildoza.

El cordobés de 20 años, surgido del Club Maipú, es el noveno goleador del certamen. Promedia 15.9 puntos, pero además complementa con 3.0 rebotes y 3.4 asistencias. Su nombre se mezcla entre varios de los mejores extranjeros, el de Paolo Quinteros y el otro Vildoza, Luca, jugador de Quilmes.

En su columna de opinión semanal en el sitio oficial de la Liga, Juan "Pipa" Gutiérrez destacó muchas de las cualidades del base de los Cañoneros, comparándolo con Facundo Campazzo.

"Para tratar de explicar, o contar, cómo juega José Vildoza, la pregunta que me hice es la siguiente: ¿Cómo es posible que un adolescente sea el encargado de liderar a un conjunto experimentado como Libertad de Sunchales? Dato concreto: El grueso del equipo, los que juegan, incluyendo a José, tienen un promedio de edad cercano a los 28 años.

"Lo primero que se me viene a la cabeza es Facundo Campazzo en Londres 2012. Con Pablo Prigioni afuera por lesión, llevando la batuta de los longevos. Y, buscando puntos en común, no puedo evitar pensar que quizás los cordobeses tienen la cara más dura que una piedra...Porque el equipo pareciera 'descansar' cuando José está a cargo", son algunos de los párrafos de la descripción del ex pivot de la selección.

También menciona que "José es ese jugador que rompe todo. Que hace muy difícil saber qué va a pasar. Que juega a una velocidad distinta. Puede robar una pelota en primera línea y volcarla o puede desmoralizar a una defensa zonal tirando desde 8 metros. Con un manejo de pelota escandaloso, su uno contra uno es difícil de parar, porque además tiene el empuje de mucha personalidad y confianza ante tal recurso. Personalidad le sobra, tiene para repartir. Su equipo sufrió muchas bajas y malos resultados en el principio de la temporada. Era necesaria mucha fortaleza para revertir el mal momento y José no faltó a la cita. Se lo ve en la misma búsqueda que todos los otros bases anotadores, en esa de no depender de sus puntos, de hacer jugar a todos. Pero el fuego que tiene adentro es difícil de apagar. Y a mi eso me encanta, la vieja escuela a mi me gustaba cuando no era vieja, qué querés que te diga. El baloncesto moderno va camino de erosionar los puestos, desdibujar los límites, marcadores altos, ritmos vertiginosos".

No obstante, apuntó un aspecto que debe corregir. "Sólo su porcentaje de tiros libres es 'bajo' (76,2%), por buscar algo a mejorar. Pero él se reconoce a si mismo como un jugador que disfruta de entrenar, que no es vago y siempre busca perfeccionar el tiro. Sus compañeros cuentan que siempre llega alrededor de las 8:30 y tira tantos tiros como el comienzo de la practica grupal le permita. Afortunadamente, nadie sabe a qué altura está el techo para este chico. Y desde un pueblo chiquito, pero amante del básquet, en el medio de Santa Fe, tiene el mundo por delante".

Uno de los datos que no apuntó Pipa en la nota es que Vildoza fue uno de los tantos jugadores afectados por paperas en Libertad en el arranque del torneo, lo cual interrumpió su ritmo de entrenamientos.