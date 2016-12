Laprovittola no sigue en los Spurs

En un movimiento poco esperado y que sacudió a todos, Nicolás Laprovittola fue cortado en San Antonio. Así lo anunció la propia franquicia de los Spurs ayer por la tarde, a través de un comunicado de prensa.

El base argentino estaba teniendo su primera temporada en los Spurs, recordando que llegó como agente libre después de su buen paso por Europa y una actuación relevante en los Juegos Olímpicos de Río. En 18 partidos, el base promedió 3.3 puntos (42.6% de campo con 37% en triples), 0.6 rebotes y 1.6 asistencias en 9.7 minutos por partido.

El ex Lanús se había logrado adentrar en el roster de 15 jugadores con el que San Antonio comenzó la actual temporada. No venía teniendo mucha participación pero ante los problemas de lesión que atravesó Tony Parker tuvo chances incluso como titular, alternando el puesto con Patty Mills dentro de ese pasaje con ausencia para el francés.

De todas formas la abundancia de bases en el plantel de San Antonio era algo que le quitaba varios minutos al argentino. No sólo teniendo en cuenta que están Parker y Mills, sino que también está el novato Dejounte Murray. De hecho Murray ya había jugado 20 minutos el anteúltimo partido ante Portland, en una noche donde Lapro solamente tuvo 2 minutos en cancha.

Ahora habrá que ver cuál es el siguiente paso para Nicolás, recordando que el movimiento de las próximas 48 horas puede ser crucial por si algún otro equipo NBA quiere tomar sus servicios. El contrato del argentino se garantizaba el 10 de enero, recordando que tenía un convenio por 543 mil dólares.