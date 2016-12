Murió luego de quedar en medio de una balacera Policiales 28/12/2016 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Un vecino del barrio porteño de Mataderos murió al recibir un impacto de bala en el pecho al quedar en medio de una persecución con tiroteo entre policías y delincuentes. La investigación todavía no pudo determinar si la bala que mató al muchacho partió de un arma policial o de los

delincuentes.

El hecho ocurrió a las 14:00 en el cruce de las calles Basualdo y Remedios cuando un patrullero perseguía a un Volskwagen Bora color gris en el que iban dos sospechosos de haber cometido un robo.

La víctima -Jonathan Echimborde, de 28 años, padre de tres hijos y fumigador- estaba lijando su camioneta para pintarla frente al taller de su padre cuando pasaron los dos vehículos a toda velocidad y a los tiros.

A raíz de los disparos, Echimborde cayó herido y minutos después una ambulancia del SAME arribó al lugar y se lo llevó al Hospital Santojanni pero llegó muerto.

En tanto, el patrullero logró embestir al Bora sobre la Autopista Dellepiane: el saldo fue un policía herido por la colisión, un detenido y un prófugo. El padre de la víctima, Oscar Echimborde, descargó su bronca e impotencia ante los periodistas: "Yo me voy a llevar puesto a muchos hijos de puta. Si fue un cana el que lo mató las va a pagar y si fue un chorro también. Yo voy a hacer justicia por mano propia".

"En el hospital los policías se pasaban la pelota de uno a otro. Son todos cagones. Nadie se hace cargo", dijo. El hombre, que dijo que en sus 54 años ya perdió dos hijos, aseguró que los efectivos que asistieron al lugar del hecho patearon las vainas servidas de donde estaban. "Los policías son todos unos cagones", descargó.