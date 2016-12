Volcó micro en Entre Ríos: 2 muertos Policiales 28/12/2016 Redacción Transportaba turistas oriundos de Porto Alegre.

Ampliar FOTO CRONICA SINIESTRO. La imagen del vehículo brasileño.

PARANA, 28 (NA). - Dos personas murieron ayer como consecuencia del vuelco de un ómnibus de origen brasileño que se dirigía a Buenos Aires y transitaba por la ruta 14, a la altura de la localidad entrerriana de San José, cerca de la ciudad de Colón.

El accidente, en el que además otros 15 pasajeros resultaron heridos, se produjo alrededor de las 6:00 y fue protagonizado por un micro de la empresa brasileña RDM Turismo que había partido desde la ciudad de Porto Alegre, en el estado de Río Grande Do Sul, con 50 pasajeros a bordo.

Según informó el portal El Once, el siniestro se produjo cuando en una zona de curva, por causas que no se habían determinado, el ómnibus se despistó, se estrelló contra un guardarrail y terminó volcado sobre un lateral izquierdo de la

ruta, que a esa altura es la Autovía Gervasio Artigas.

El accidente arrojó un saldo de 15 heridos de distinta consideración que fueron trasladados en ambulancias a hospitales de las localidades de San José, Villa Elisa y Colón. El comisario Fabián Juria, que acudió al lugar y estuvo al frente del operativo, dijo que en principio no se determinaron las causas del accidente y para ello, se aguardaba el resultado de una serie de pericias.

"Había buenas condiciones de visibilidad, no llovía, sólo estaba nublado, por lo que habrá que determinar las causales del hecho. El lugar está debidamente iluminado", sostuvo el jefe policial.

Por su parte, el jefe de Bomberos Voluntarios de San José, Marcelo Goyeneche, relató a Canal 10 de esa localidad que al volcar sobre uno de los laterales, "quedaron personas atrapadas", para lo cual tuvieron que trabajar contrarreloj para poder rescatarlos.

El chofer "manifiesta haber tocado algo y por eso se desestabilizó el colectivo", adelantó Goyeneche sobre una posible explicación a por qué sucedió el accidente.