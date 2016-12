Murió Carrie Fisher

LOS ANGELES, 28 (AFP-NA). - Carrie Fisher, la emblemática princesa Leia en la saga "La guerra de las galaxias", falleció este martes a los 60 años, después de sufrir un infarto la semana pasada. "Es con profunda tristeza que Billie Lourd confirma que su amada madre Carrie Fisher falleció a las 8h55 de esta mañana [16h55 GMT]. El mundo la amó y la extrañará profundamente", expresó la familia en un comunicado enviado a la AFP.

Fisher había sido hospitalizada de urgencia el viernes tras el ataque al corazón que sufrió en un vuelo entre Londres y Los Angeles. Sucedió 15 minutos antes del aterrizaje y según el sitio especializado TMZ, nunca recobró la conciencia.

"Gracias a todos los que han abrazado los dones y talentos de mi amada e increíble hija. Estoy agradecida por sus pensamientos y oraciones que ahora la están guiando a su próxima parada", escribió su madre, la también actriz Debbie Reynolds en Facebook.

La intérprete saltó a la fama como la rebelde guerrera Princesa Leia en la trilogía original de "Star Wars" de George Lucas, cuyas tres películas (1977, 1980, 1983) se convirtieron en un fenómeno cultural.

Su personaje apareció de nuevo el año pasado en el esperado Episodio VII de la saga, "El despertar de la fuerza". El Episodio VIII está en postproducción y saldrá en cartelera a finales de 2017.

"Sin palabras, #devastado", escribió en Twitter, Mark Hamill, que interpreta al aguerrido Luke Skywalker en la afamada serie, acompañado de una foto en blanco y negro con la actriz en sus legendarios papeles.

Fisher estaba en la capital británica promocionando su octavo libro "Princess Diarist", basado en los recortes de diarios que guardó de la filmación de la trilogía original de "Star Wars" y en el que admitió haber tenido, con 19 años, un amorío con Harrison Ford, entonces con 33, durante la filmación de la primera película en 1976.

Sus autobiografías se caracterizaron siempre por su agudeza y honestidad. Su mayor éxito fue "Postcards from the Edge" que se convirtió en película en 1990.

A lo largo de los años admitió en varias entrevistas su trastorno de bipolaridad y adicción a los medicamentos y a la cocaína, que usó durante la filmación de "El imperio contraataca" (1980).

También habló sobre la terapia electro-convulsiva para combatir la depresión, que consistía en pequeñas descargas en el cerebro para desencadenar pequeñas convulsiones.

Incluso, al ser consultada por Vanity Fair en 2006 cómo persuadió a Lucas para que le diera el papel de la princesa Leia, respondió: "dormí con algún nerd, espero que haya sido George".

En redes sociales, cientos de fanáticos expresaron su pesar por el fallecimiento de "la princesa". "Que la fuerza te acompañe", era de las frases más comunes, usada también por la cuenta oficial de los Globos de Oro, que se celebran el 8 de enero.

"Era una querida amiga, a la que le tuve gran respeto y admiración. La fuerza está oscura hoy", expresó por su parte Billy Dee Williams, Lando Calrissian en la serie galáctica.

Anthony Daniels, el legendario C-3PO, dijo que estaba "muy triste". "Pensé que había recibido lo que quería bajo mi árbol. No fue así, a pesar de los buenos pensamientos y oraciones de tantos", expresó.

"Carrie Fisher era una en un millón, con mucha personalidad y quien compartió su talento y su verdad con todos nosotros con su ingenio y su irreverencia", afirmó en un comunicado el jefe de The Walt Disney Company, Bob Iger.

"Millones se enamoraron de ella como la indomable Princesa Leia y siempre tendrá un lugar especial en los corazones de los fans de Star Wars, así como todos nosotros que tuvimos la suerte de conocerla personalmente", añadió.

"Carrie también definió al héroe femenino de nuestra era hace más de una generación", expresó por su parte Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, que Disney compró en 2012.

Fisher estuvo vinculada a Hollywood desde muy temprana edad. Era fruto del matrimonio entre Reynolds, conocida por su papel en "SinginIn The Rain" y del cantante Eddie Fisher.

Pero la relación y el hogar feliz en Beverly Hills terminaron cuando Eddie Fisher dejó a Reynolds por su mejor amiga, la actriz Elizabeth Taylor.

Además de "Star Wars", recibió el aplauso de la crítica por su trabajo en la comedia "Cuando Harry conoció a Sally" de 1989, pero ya a partir de allí había comenzado a darle la espalda a la actuación para comenzar a escribir.

Fue también una talentosa guionista. Editó numerosos guiones, incluyendo "Cambio de hábito" (1992), protagonizada por Whoopi Goldberg; "Epidemia" (1995) y "La mejor de mis bodas" (1998).

"Era más cómica e inteligente que cualquiera que tuviera el derecho de serlo", afirmó Goldberg. "No necesitaba la fuerza, ella era una fuerza de la naturaleza, de lealtad y amistad", expresó por su parte el director Steven Spielberg.